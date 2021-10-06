Актер Владимир Машков отказался от мандата «Единой России» в Госдуме

Москва, 6 октября. Советский и российский актер театра и кино Владимир Машков отказался от мандата «Единой России» в Госдуме. Об этом свидетельствует проект постановления.

Центризбирком передаст думский мандат Владимира Машкова директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. ЦИК принял соответствующее решение на заседании.

Актер Машков отказался от места в Госдуме. ЦИК 4 октября передал ему думский мандат, который артист получил от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее выразила недоумение в связи с массовым отказом от мандатов. Глава ЦИК назвала этот процесс непонятным и добавила, что оценку будут давать избиратели.