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Нападающий Артем Дзюба признался, что кайфует от футбола
Спорт
Нападающий Артем Дзюба признался, что кайфует от футбола
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 6 октября. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией, с которыми он столкнулся на старте этого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Форвард сине-бело-голубых отметил, что с улыбкой воспринимает каждый новый вызов, поскольку в будущем можно будет вспоминать о каких-то подвигах или неудачах. Он признался, что после чемпионата Европы — 2020 пропала тяга к футболу.

«Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это все? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно, исходя из результатов», — передает слова Дзюбы «Матч ТВ».

На прошедшем Евро-2020 сборная России не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе. Россияне проиграли бельгийцам (0:3), победили финнов (1:0) и уступили датчанам (1:4). Дзюба в трех матчах отметился голом с 11-метровой отметки.

Летом сборную возглавил Валерий Карпин, который не вызывал нападающего на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В октябре Дзюба попал в расширенный состав национальной команды для подготовки к матчам со Словакией и Словенией. Футболист решил взять паузу в сборной и объявил об отказе готовиться к отборочным матчам, сославшись на недостаточно хорошую физическую форму. Заслуженный тренер России и Валерий Газзаев выразил негодование из-за отказа Дзюбы от вызова в сборную.

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Все новости / Спорт / Нападающий Артем Дзюба признался, что кайфует от футбола
футбол Зенит дзюба
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