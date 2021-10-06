Анна Семенович заморозила яйцеклетки на случай, если захочет детей в любой момент

Певица Анна Семенович давно считается секс-символом российской поп-сцены. Ее участие в группе «Блестящие» не прошло незамеченным. При этом в свой 41 год красотка по-прежнему не замужем, пишет «Комсомольская правда».

У нее немало поклонников, бывают и любовники, с которыми она проводит время на отдыхе, но настоящего, любимого избранника, подходящего для того, чтобы построить семью и родить пару-тройку детей, все еще нет. Чтобы не упустить свой шанс в будущем, артистка решила заморозить собственные яйцеклетки. Есть мнение, что после 45 лет невозможно забеременеть естественным путем.

Артистка признается, что давно хотела заморозить свои яйцеклетки, чтобы подстраховаться.

«Я была напугана мифами, что это очень опасно. Однако, полностью изучив вопрос, поняла, что в этом нет ничего страшного», — рассказала поп-звезда в интервью «Комсомольской Правде».

Стоит отметить, что в Европе подобная практика очень распространена. Большинство женщин, не родивших детей до 30 лет, прибегает к этой процедуре. Теперь, по мнению Семенович, она больше не подвержена стереотипам, согласно которым, если женщина не родила в 40 и не была замужем, с ней что-то не так.

Процедура изъятия яйцеклеток проходит быстро. Пациентка в это время находится под общим наркозом. Звезда поделилась впечатлениями от происходящего.

«После мне стал сниться странный сон, в котором я гоняюсь за курицей и беру у нее яйцеклетки», — с улыбкой вспоминает Анна.

Женщина выбрала одну из самых дорогих клиник России. Она рассказала, что подобная операция стоит от 80 до 300 тысяч рублей и что теперь ее замороженные яйцеклетки хранятся в криобанке.

Анна Семенович планирует родить традиционным способом, а если спустя десять лет захочет еще детей, то сможет воспользоваться замороженными.

«Я всегда хотела девочку, но главное, чтобы ребенок был здоров, поэтому сын — это тоже будет очень хорошо», — признается артистка.

По поводу претендентов на отцовство Анна Семенович отмалчивается. Считает, что общественность не должна вмешиваться в ее личную жизнь. При этом отмечает, что ей одновременно может нравиться несколько мужчин.

Ранее сообщалось, что мечтающая о детях певица Азиза хочет получить яйцеклетку Наташи Королевой.