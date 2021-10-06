Грузинский премьер Гарибашвили назвал обреченными на провал революционные попытки Саакашвили

Тбилиси, 6 октября. Революционные попытки экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обречены на провал, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

По словам премьера, в обществе обсуждают несколько версий, с какой целью Саакашвили вернулся в Грузию. Это могло быть желание свергнуть правительство или жажда власти. При этом политик не просчитал последствия, уверен Гарибашвили.

«Наиболее логичной можно считать версию, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой на государственный переворот», — высказал предположение грузинский премьер.

Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября, после чего его арестовали. На родине экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел, по некоторым уже вынесено решение о реальном сроке. Из тюрьмы Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил политика за поддержку.

Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил о плане по освобождению политика из тюрьмы. Юрист раскрыл схему, которая предполагает оказание давления на власти Грузии.