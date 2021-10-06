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Ливан может остаться без телекоммуникаций и интернета из-за дефицита топлива
Весь мир
Ливан может остаться без телекоммуникаций и интернета из-за дефицита топлива
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 6 октября. Сектор телекоммуникаций и интернета Ливана может обвалиться в течение нескольких дней из-за нехватки топлива. Об этом предупредила парламентская комиссия по СМИ республики.

«Объема дизельного топлива в государственных компаниях Ливана Touch и Alfa mobile и государственной телекоммуникационной компании Ogero, которая управляет стационарными линиями и фиксированным интернетом, достаточно для работы всего на несколько дней, иначе телекоммуникационные услуги рухнут», — говорится в заявлении комиссии.

Таким образом, из-за финансового и экономического кризиса телекоммуникационные компании Ливана присоединились к длинному списку отраслей и учреждений, подверженных риску.

Государственная компания Électricité du Liban не смогла обеспечить электроэнергией учреждения и домашние хозяйства в последние месяцы, особенно после отмены субсидии на дизельное топливо. В результате цены на горючее, которые были установлены в долларах США, выросли в два раза.

В последние месяцы в нескольких районах республики периодически приостанавливалась поставка телекоммуникационных услуг, включая интернет.

«Проблема связана не только с поставками дизельного топлива, но и невозможностью приобретения запасных комплектующих, цены на которые стали непомерными. Кроме того, мы фиксируем кражи, связанные с телекоммуникационными сетями в Ливане. Некоторые ворованные запчасти и опоры линий электропередачи продаются в интернете», — отметил депутат Хусейн Хадж Хассан, возглавляющий упомянутую парламентскую комиссию.

Накануне комиссия согласовала открытие дополнительного кредита на сумму 350 млрд фунтов (231,5 млн долларов) для компании Ogero с целью удовлетворения ее потребностей в топливе и запасных частях. Ожидается, что министр связи Джонни Корм представит этот вопрос кабмину 6 октября.

Комиссия выразила надежду, что правительство сможет выработать четкий механизм взаимодействия между министерством связи, компаниями Touch, Alfa, Ogero и нефтяными предприятиями для обеспечения необходимого количества дизельного топлива в ливанских фунтах.

Генеральный директор Ogero Имад Крейдие, в свою очередь, подтвердил, что интернет-обслуживание в Ливане прервется, если топливо не будет предоставлено центрам корпорации.

«Политика министерства энергетики, проводимая на протяжении многих лет, привела к такой неспособности обеспечить электроэнергию. Главное управление нефти, которое считает себя независимым ведомством, установило свои цены в долларах, а государство не может покупать за доллары. <…> Станут ли телекоммуникации следующими после краха сфер здравоохранения и образования? Я не думаю, что граждане смогут перенести такое», — отметила член комиссии Рола ат-Табаш в комментарии для Arab News.  

Кризис во всем

Острый недостаток горючего является одной из черт наблюдаемого в Ливане всеобъемлющего кризиса, сопровождающегося обесцениванием национальной валюты, падением доходов населения и недоступностью товаров первой необходимости.

Запасы топлива в республике иссякли, поскольку у Бейрута недостаточно твердой валюты для покрытия даже жизненно важных импортных поставок. Это поставило под угрозу работу таких ключевых учреждений, как больницы: из-за перебоев с электричеством медицинская техника, включая аппараты ИВЛ, практически не функционирует.

Дефицит топлива привел к длинным очередям за бензином на АЗС и регулярным отключениям электроэнергии. Нередко на заправках случаются драки или даже перестрелки.

16 сентября в Ливан поступила первая партия иранского топлива, перевозку которой организовало шиитское движение «Хезболла», базирующееся на территории кризисной республики. Вечером 23 сентября второй танкер из Исламской республики прибыл в Сирию для дальнейшей доставки горючего в Ливан. По последним данным, третье судно достигло сирийского порта Банияс в ночь на 6 октября.

Многие ведущие ливанские политики выступают против соглашения по доставке бензина из Ирана по ряду причин: угроза введения рестрикций со стороны мирового сообщества, поскольку Тегеран находится под санкциями Запада, а также нежелание укрепления позиций «Хезболлы».

Финансовый и энергетический кризис неразрывно связаны с многомесячным политическим вакуумом в стране. 10 сентября лидеры страны все же смогли сформировать новое правительство, которое возглавил Наджиб Микати. Несмотря на это, многие эксперты полагают, что появление нового кабмина не повлечет за собой масштабных реформ, в которых сильно нуждается республика.

Тем не менее Ливан вновь может претендовать на программу поддержки от Международного валютного фонда (МВФ). Премьер-министр страны пообещал, что Бейрут возобновит переговоры с этой организацией и разработает конкретную поэтапную стратегию оживления экономики, которая включит в себя внесение поправок в законодательство. 

Однако, как отмечают эксперты, одним из требований МВФ является унификация обменного курса. В настоящее время в Ливане таких курсов аж четыре: 3 900 ливанских фунтов за доллар в коммерческих банках, 14 000 фунтов на платформе Центрального банка Sayrafa, около 16 000 фунтов на черном рынке, в то время как официальный курс по-прежнему составляет 1 507 фунта за доллар.

 

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