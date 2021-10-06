Ливан может остаться без телекоммуникаций и интернета из-за дефицита топлива

Бейрут, 6 октября. Сектор телекоммуникаций и интернета Ливана может обвалиться в течение нескольких дней из-за нехватки топлива. Об этом предупредила парламентская комиссия по СМИ республики.

«Объема дизельного топлива в государственных компаниях Ливана Touch и Alfa mobile и государственной телекоммуникационной компании Ogero, которая управляет стационарными линиями и фиксированным интернетом, достаточно для работы всего на несколько дней, иначе телекоммуникационные услуги рухнут», — говорится в заявлении комиссии.

Таким образом, из-за финансового и экономического кризиса телекоммуникационные компании Ливана присоединились к длинному списку отраслей и учреждений, подверженных риску.

Lebanon’s telecommunications and internet sector could collapse within days due to fuel shortages https://t.co/YHdJ63RR4r pic.twitter.com/PWGQVNPDfp — Arab News (@arabnews) October 6, 2021

Государственная компания Électricité du Liban не смогла обеспечить электроэнергией учреждения и домашние хозяйства в последние месяцы, особенно после отмены субсидии на дизельное топливо. В результате цены на горючее, которые были установлены в долларах США, выросли в два раза.

В последние месяцы в нескольких районах республики периодически приостанавливалась поставка телекоммуникационных услуг, включая интернет.

«Проблема связана не только с поставками дизельного топлива, но и невозможностью приобретения запасных комплектующих, цены на которые стали непомерными. Кроме того, мы фиксируем кражи, связанные с телекоммуникационными сетями в Ливане. Некоторые ворованные запчасти и опоры линий электропередачи продаются в интернете», — отметил депутат Хусейн Хадж Хассан, возглавляющий упомянутую парламентскую комиссию.

A year after the devastating Beirut explosion, Lebanon has collapsed.



There’s no electricity, medication or fuel. The currency has lost all its value and hyperinflation means some food is now 1,000% more expensive.



My report from a country in freefall: https://t.co/IqTEYW1VpK — Bevan Shields (@BevanShields) September 12, 2021

Накануне комиссия согласовала открытие дополнительного кредита на сумму 350 млрд фунтов (231,5 млн долларов) для компании Ogero с целью удовлетворения ее потребностей в топливе и запасных частях. Ожидается, что министр связи Джонни Корм представит этот вопрос кабмину 6 октября.

Комиссия выразила надежду, что правительство сможет выработать четкий механизм взаимодействия между министерством связи, компаниями Touch, Alfa, Ogero и нефтяными предприятиями для обеспечения необходимого количества дизельного топлива в ливанских фунтах.

Генеральный директор Ogero Имад Крейдие, в свою очередь, подтвердил, что интернет-обслуживание в Ливане прервется, если топливо не будет предоставлено центрам корпорации.

«Политика министерства энергетики, проводимая на протяжении многих лет, привела к такой неспособности обеспечить электроэнергию. Главное управление нефти, которое считает себя независимым ведомством, установило свои цены в долларах, а государство не может покупать за доллары. <…> Станут ли телекоммуникации следующими после краха сфер здравоохранения и образования? Я не думаю, что граждане смогут перенести такое», — отметила член комиссии Рола ат-Табаш в комментарии для Arab News.

#Lebanon risks countrywide internet outages as Ogero, the state telecom, runs low on diesel supply to run its generators to provide internet.



If Ogero goes offline, mobile network operators Alfa and MTC will also go down. https://t.co/hxE02jy1T6 via @LOrientToday — Sharmine Narwani (@snarwani) August 25, 2021

Кризис во всем

Острый недостаток горючего является одной из черт наблюдаемого в Ливане всеобъемлющего кризиса, сопровождающегося обесцениванием национальной валюты, падением доходов населения и недоступностью товаров первой необходимости.

Запасы топлива в республике иссякли, поскольку у Бейрута недостаточно твердой валюты для покрытия даже жизненно важных импортных поставок. Это поставило под угрозу работу таких ключевых учреждений, как больницы: из-за перебоев с электричеством медицинская техника, включая аппараты ИВЛ, практически не функционирует.

Дефицит топлива привел к длинным очередям за бензином на АЗС и регулярным отключениям электроэнергии. Нередко на заправках случаются драки или даже перестрелки.

Lebanon: "Fuel crisis in Lebanon potential catastrophe for thousands: senior UN official." To read more, visit our September 2021 Media Roundup here!https://t.co/1GKP5J9Jmp#Security #Lebanon #fuelcrisis pic.twitter.com/nEQnsbuGhH — Security In Context (@SecurityContext) September 30, 2021

16 сентября в Ливан поступила первая партия иранского топлива, перевозку которой организовало шиитское движение «Хезболла», базирующееся на территории кризисной республики. Вечером 23 сентября второй танкер из Исламской республики прибыл в Сирию для дальнейшей доставки горючего в Ливан. По последним данным, третье судно достигло сирийского порта Банияс в ночь на 6 октября.

Многие ведущие ливанские политики выступают против соглашения по доставке бензина из Ирана по ряду причин: угроза введения рестрикций со стороны мирового сообщества, поскольку Тегеран находится под санкциями Запада, а также нежелание укрепления позиций «Хезболлы».

#صباح_الخير_الإيراني????✌????

المقاومة القوية القادرة تُدخِل قافلة النفط إلى لبنان ????#سيد_من_وعد_ووفى pic.twitter.com/msJzWFBuyx — حسام طه | Houssam Taha (@HoussamTaha5) September 16, 2021

Финансовый и энергетический кризис неразрывно связаны с многомесячным политическим вакуумом в стране. 10 сентября лидеры страны все же смогли сформировать новое правительство, которое возглавил Наджиб Микати. Несмотря на это, многие эксперты полагают, что появление нового кабмина не повлечет за собой масштабных реформ, в которых сильно нуждается республика.

Тем не менее Ливан вновь может претендовать на программу поддержки от Международного валютного фонда (МВФ). Премьер-министр страны пообещал, что Бейрут возобновит переговоры с этой организацией и разработает конкретную поэтапную стратегию оживления экономики, которая включит в себя внесение поправок в законодательство.

Однако, как отмечают эксперты, одним из требований МВФ является унификация обменного курса. В настоящее время в Ливане таких курсов аж четыре: 3 900 ливанских фунтов за доллар в коммерческих банках, 14 000 фунтов на платформе Центрального банка Sayrafa, около 16 000 фунтов на черном рынке, в то время как официальный курс по-прежнему составляет 1 507 фунта за доллар.