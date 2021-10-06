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Аналитик Федяков: рост цен на продукты оказался рекордным за последние 40 лет
Экономика
Аналитик Федяков: рост цен на продукты оказался рекордным за последние 40 лет
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 октября. Мировой индекс продовольствия за 12 месяцев вырос на 27%, при этом повышение продуктовых цен стало рекордным за 40 лет, заявил гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков.

Ценники на разные товары связаны между собой, отметил аналитик. Стоимость растет не только на базовые продукты питания, в частности, овощи, фрукты и молоко, но и на корма и удобрения, подчеркнул специалист в беседе с агентством URA.RU.

«Цены умудряются пробивать ранее не достижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных ростов цен с 1970-х годов. Тогда примерно такой же был уровень цен, но тогда это было связано с глобальными финансовыми изменениями», — добавил Федяков.

Минфин РФ ранее заявил, что рост стоимости продуктов в стране связан с «перегревом» рынка. В ведомстве уточнили, что даже временное ускорение инфляции болезненно сказывается на незащищенных слоях населения с низким уровнем доходов.

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цены на продукты индекс продовольствия Иван Федяков
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