На Украине укрепляется оппозиция Зеленскому, а ВСУ с партнерами отработали наступление

В Донбассе национальная гвардия тренируется разгонять митингующих, а линию соприкосновения посетили три иностранные делегации, из которых две — военные. На этом фоне в рамках «Объединенных усилий» ВСУ с иностранными партнерами отработали наступательную операцию, а внутриполитические силы на Украине начали активную подготовку к внеочередным выборам.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе снизилось практически в 1,5 раза (1 567 обстрелов против 2 240). И это несмотря на снятие главнокомандующим ВС Украины генералом Валерием Залужным ограничений с командиров по открытию огня.

Федеральное агентство новостей /

Это лишний раз подтверждает, что ход этот со стороны ВСУ носит «легкий» оттенок пиара и направлен на повышение рейтинга Владимира Зеленского как верховного главнокомандующего.

На северном фронте наиболее сложная ситуация сохраняется в районе Золотого (58 км северо-западнее Луганска), расположенного на стыке 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад, которые прошли подготовку под руководством иностранных инструкторов. Поддерживать накал помогает и размещение тяжелых огневых средств ближе к линии соприкосновения. К примеру, в 30 км от нее сотрудниками миссии ОБСЕ была обнаружена 122-мм РСЗО «Град», имеющая дальность ведения огня до 40 км.

Довольно примечательный случай произошел вблизи населенного пункта Попасная (64 км западнее Луганска), где на позиции 24-й механизированной бригады вышел военнослужащий 6-ого мотострелкового полка Народной милиции ЛНР.

По версии украинской стороны, военный добровольно сбежал из-за невыносимых условий службы и поэтому подлежит амнистии. По официальной версии перешел он из-за оказываемого давления СБУ через родственника, проживающего на территории Украины. Изначально ему обещали амнистию, но после выполнения всех условий все равно осудили на 15 лет.

Федеральное агентство новостей /

Учитывая развернутую Киевом кампанию, произошедшее более походит на спланированную информационную акцию по деморализации защитников Донбасса.

Кроме того, отметился населенный пункт Попасная и работой в его окрестностях, на самой линии соприкосновения, сотрудников Датской группы разминирования. Интересно то, что 27 сентября недалеко от места работы группы сотрудники ОБСЕ обнаружили свежую противопехотную мину, принадлежавшую ВСУ.

Федеральное агентство новостей /

Остается вопросом, хотели украинские военные просто прикрыть возможные места прохода ДРГ, либо целенаправленно ставили мину под саперов международного ведомства.

На центральном участке фронта сложная обстановка была в пригородах Донецка и Горловки. При этом 30 сентября украинской стороной были повреждены здание вакуумно-насосной станции, дегазационный трубопровод, кабельные вводы, питающие вентилятор главного проветривания и подъем подающего воздух ствола шахты им. Засядько (город Донецк).

Примерно в это же время в Каменке (10 км севернее Донецка), погиб военнослужащий 25-й парашютно-десантной бригады, что вполне могло быть результатом ответного огня со стороны защитников Донбасса.

Немного поодаль, в 65 км от линии соприкосновения, без дела не сидит 15-й полк Национальной гвардии Украины.

Федеральное агентство новостей /

30 сентября с воинской частью была проведена тренировка по ее прямому назначению — разгон митингов, пресечение беспорядков и подавление акций протеста. Особую пикантность проведенному мероприятию придает нахождение в составе полка бывшего добровольческого батальона «Донбасс» (деятельность батальона запрещена на территории России), снискавшего дурную «славу» в ходе активной фазы боевых действий в регионе 2014-2015 гг.

На южном участке сложная ситуация остается в районах Петровского (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

На позициях последней наблюдателями ОБСЕ был замечен комплекс противодействия техническим средствам разведки «Нота». Основное его предназначение — пресечение деятельности БПЛА. Это объясняет нередкие случаи подавления в этом районе дронов ОБСЕ, на которые часто жалуются наблюдатели.

Федеральное агентство новостей /

Зафиксированные ОБСЕ 152-мм гаубицы на железнодорожных станциях Хлебодаровки и Покровска скорее всего являются признаком начавшейся замены 406-й артиллерийской бригады ВМСУ, действующей в полосе оперативно-тактической группировки «Восток». На смену ей приехала либо 55-я запорожская, либо 44-я тернопольская артиллерийская бригада.

Визиты иностранных делегаций на юго-восток Украины

На прошедшей неделе Донбасс посетили три иностранные делегации. Две из них прибыли в один день — 28 сентября. Это представители аппарата атташе при посольстве США на Украине и генеральный консул Германии в Донецке (временный офис в городе Днепр) Таня Майер.

Американцы посетили тактическую группу «Мариуполь» ВМСУ и морской пограничный отряд, в задачи которых входит оборона побережья и акватории Азовского моря.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Учитывая, что делегацию возглавлял не кто-нибудь, а сам военно-морской атташе Питер Мэлони, визит этот может быть с началом составления списка военно-технической помощи для Украины в рамках военного бюджета США на 2022 год. В документ, видимо, будет вписана техника для укрепления военного потенциала в Азовском море.

Госпожа Майер посетила северный участок фронта — контрольный пункт въезда выезда «Станица Луганская», где ей показали ход восстановительных работ.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Чуть позднее, 1 октября, северный участок фронта посетила эстонская делегация во главе с командующим войск территориальной обороны (Eesti Kaitseliit) бригадным генералом Рихо Юхтеги. В ходе визита эстонской делегации рассказали украинскую версию событий в Донбассе, где не обошлось без демонстрации запрещенных боеприпасов, якобы применяемых со стороны народной милиции ЛНР.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Примечательно, что для посещения была выбрана 24-я механизированная бригада, в полосе обороны которой сохраняется наиболее сложная ситуация, а помимо командного пункта соединения украинская сторона сводила эстонцев на контрольный пункт въезда-выезда «Золотое».

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Визит главы эстонской территориальной обороны на юго-восток Украины вряд ли носил практический смысл и, вероятно, является очередной информационной акцией со стороны Киева по распространению искаженных данных о ситуации в Донбассе. Сам же эстонский бригадный генерал скорее всего приезжал на финальный этап стратегических учений «Объединенный защитник», чтобы оценить итоги подготовки украинских бригад территориальной обороны, которые Киев собирается строить по образу и подобию Eesti Kaitseliit.

Учения «Объединенные усилия»

На неделе завершились крупнейшие учения на территории Украины с иностранным участием — «Объединенные усилия». Мероприятия эти проводились и ранее, всегда являясь своеобразным «ответом» на проводимые Российской Федерацией стратегические учения «Запад» («Восток», «Центр» или «Юг»). Однако до 2020 года это было исключительно украинское мероприятие, а сейчас участие иностранцев довольно внушительно. Помимо США и Великобритании свои подразделения отправили Канада, Словакия, Швеция, Литва, Польша, Румыния, Молдова и Грузия.

Примечательны и отрабатываемые вопросы. Так, с 27 сентября многонациональными группировками проводились тренировки действий в основном наступательного характера. Здесь и прокладывание проходов в минных полях, а значит — тренировка наступления на подготовленную оборону, и форсирование водной преграды с наведением понтонной переправы.

facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Поддержку действиям сухопутных войск помимо украинских боевых самолетов и вертолетов осуществляли румынские и словацкие UH-60, а также канадские CF-18, прибывшие прямиком из Румынии, где они выполняют задачи в рамках миссии «Эйр Полисинг» НАТО.

facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Не обошлось и без штурма населенного пункта, участие в котором принял 24-ый штурмовой батальон «Айдар» — преемник одноименного националистического батальона, ныне включенного в 53-ю механизированную бригаду.

На юге ВСУ отработали отражение воздушно-наступательной операции с имитированием контрольных целей. Что примечательно, Киев учитывает появление на вооружении ВС РФ все большего количества крылатых ракет и готовится их сбивать. Для их имитации украинские военные задействуют реактивные БПЛА «Стриж», которые и тренируются обнаруживать и перехватывать.

facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Пресс-служба Генштаба ВСУ

В 65 км линии соприкосновения, на полигоне «Урзуф», под управлением передового командного пункта ВМС Украины подразделения 36-й бригады морской пехоты совместно со шведами, британцами и канадцами потренировались вести оборону морского побережья.

На завершающем этапе многонациональный батальон перешел в наступление при поддержке самолетов Су-24М и Су-25 Воздушных сил Украины.

facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Украина — Турция

29 сентября, через неделю после встречи Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, был подписан меморандум о создании на Украине компанией Baykar Makina совместного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА «Байрактар», а также обучения расчетов и техников.

Судя по всему, для размещения центра выбран аэродром «Васильков» в Киевской области. Базируется там 40-я бригада тактической авиации, та самая, где в марте этого года пьяный военный протаранил МиГ-29.

На аэродроме города Васильков в Киевской области пьяный капитан вооружённых сил Украины на своём автомобиле протаранил истребитель МиГ-29. Самолёт после столкновения загорелся. pic.twitter.com/F6d3YKlnOP — Искандер13 (@13iskander131) March 12, 2021

Сам же аэродром вызывает интерес у польской и британской стороны и уже в недалеком будущем может принять как минимум их аэродромных специалистов, а может, и тактическую авиацию.

Примечательно, также то, что датой подписания был выбран день встречи президентов РФ и Турции в Сочи, что только подтверждает использование украинского вопроса Эрдоганом в переговорном процессе.

Формирование новой оппозиции

Набирает обороты кампания по устранению Дмитрия Разумкова от должности председателя Верховной рады. Инициирована она офисом президента Украины и полностью поддержана Зеленским для завершения мер по созданию полностью подконтрольного парламента.

Федеральное агентство новостей /

Голосование по данному вопросу запланировано на 7 октября и, вероятнее всего, решение будет положительным.

На этом фоне источники сообщают, что создается тактический союз Разумкова с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, мэром Киева Виталием Кличко и олигархом Ринатом Ахметовым. За исключением последнего всех их объединяет обида на действующую власть (Разумкова — необоснованно смещают, Авакова — уже отстранили, лишив былого влияния, Кличко — пытаются отстранить и обвинить в коррупции).

Исключение составляет лишь Ахметов, который, возможно, является основным медиатором союза, особенно учитывая слухи о том, что он уже предлагал Разумкову начать собственную политическую карьеру. Учитывая скорое увольнение председателя Рады, работа в этом направлении уже началась — причем в оппозиции к Зеленскому, и Дмитрий уже набирает политические очки.

На этом фоне на территории Украины расширяется деятельность общественной организации «Доста». Свою работу она начала с Закарпатья и действует в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой и Харьковской областях. Работает она над снижением рейтинга действующей власти, подсвечивая весь негатив по важным для Зеленского темам.

Такой расклад с учетом слухов о подготовке внеочередных выборов может сломать президенту страны все планы и существенно изменить политический ландшафт Украины.

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