Звезды «Ледникового периода» устроили вечеринку после съемок шоу

Москва, 6 октября. Участники нового сезона «Ледникового периода» после тяжелого съемочного дня отправились отдохнуть в ресторан. Они наслаждались компанией друг друга и пели в караоке.

Участники шоу тщательно готовились к съемкам нового сезона, придумывали сложные номера, оттачивали поддержки. Съемки очередного выпуска состоялись в Москве 5 октября, но зрители смогут посмотреть программу только в субботу. После сложного тренировочного и съемочного периода звезды отправились в ресторан, чтобы расслабиться и пообщаться друг с другом.

Ксения Бородина, Никита Пресняков, Дмитрий Соловьев, Максим Ставиский и другие звезды шоу делились впечатлениями от проекта. Затем вся веселая компания переместилась в караоке. Ведущая «Дома-2» во всех подробностях снимала вечеринку, а затем опубликовала записи в Stories в Instagram. Показали свои вокальные способности Пресняков и Ставиский. Последний исполнял хит Чиж & Co «О любви».

«Наши не только кататься, но и петь умеют. «Ледниковый период» — просто огонь», — поделилась эмоциями Бородина.

Звезды разошлись из ресторана поздно вечером. Бородина, словив певческий настрой, продолжила распевать песни уже в своей машине.

Новый сезон «Ледникового периода» стартовал 2 октября. По итогам первого этапа лидерами стали фигуристка Оксана Домнина и актер Кирилл Зайцев, исполнивший главную роль в фильме «Движение вверх». На последнем месте оказались Бородина и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.