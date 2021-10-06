Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 11:27
11:26
Экономика
Минфин РФ хочет получить от импортеров крепкого алкоголя банковскую гарантию
11:26
Общество
В Уфе прохожие спасли сбитую машиной куницу
11:23
Общество
Врач Исакова призвала изучить влияние группы крови на развитие сахарного диабета
11:21
Общество
Цены на картофель резко взлетели в Ростовской области
11:20
Шоу-бизнес
Тарасова пообещала убить Милохина, если он уронит Медведеву
11:18
Общество
Ученые из Института биологии в Сиэтле рассказали о трех способах улучшить работу кишечника
11:13
Происшествия
Подорвавший отдел полиции в Лисках вышел из комы и дал показания
11:13
Экономика
Россия и ОПЕК не ответили на просьбу США по наращиванию нефтедобычи
11:12
Весь мир
Барбадос сделал королеве Елизавете ручкой. Колонка Сергея Малинковича
11:11
Происшествия
Грузовик аварийной службы сбил подростка на пешеходном переходе в Новосибирске
Все новости

Звезды «Ледникового периода» устроили вечеринку после съемок шоу

  /   Обновлено: 06 октября 2021 10:47
Шоу-бизнес
Звезды «Ледникового периода» устроили вечеринку после съемок шоу
Prt Scr youtube.com  /  Ледниковый Период

Москва, 6 октября. Участники нового сезона «Ледникового периода» после тяжелого съемочного дня отправились отдохнуть в ресторан. Они наслаждались компанией друг друга и пели в караоке.

Участники шоу тщательно готовились к съемкам нового сезона, придумывали сложные номера, оттачивали поддержки. Съемки очередного выпуска состоялись в Москве 5 октября, но зрители смогут посмотреть программу только в субботу. После сложного тренировочного и съемочного периода звезды отправились в ресторан, чтобы расслабиться и пообщаться друг с другом.

Ксения Бородина, Никита Пресняков, Дмитрий Соловьев, Максим Ставиский и другие звезды шоу делились впечатлениями от проекта. Затем вся веселая компания переместилась в караоке. Ведущая «Дома-2» во всех подробностях снимала вечеринку, а затем опубликовала записи в Stories в Instagram. Показали свои вокальные способности Пресняков и Ставиский. Последний исполнял хит Чиж & Co «О любви».

«Наши не только кататься, но и петь умеют. «Ледниковый период» — просто огонь», — поделилась эмоциями Бородина.

Звезды разошлись из ресторана поздно вечером. Бородина, словив певческий настрой, продолжила распевать песни уже в своей машине.

Новый сезон «Ледникового периода» стартовал 2 октября. По итогам первого этапа лидерами стали фигуристка Оксана Домнина и актер Кирилл Зайцев, исполнивший главную роль в фильме «Движение вверх». На последнем месте оказались Бородина и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезды «Ледникового периода» устроили вечеринку после съемок шоу
ледниковый период вечеринка шоу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru