Ковитиди о презентации УЕФА с Крымом как частью Украины: «Нам надо показывать зубы»

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди отреагировала на презентацию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) логотипа Чемпионата Европы по футболу 2024 года. На импровизированной карте с изображением стран-участниц Евро-2024 УЕФА изобразил Крым как часть территории Украины, хотя с марта 2014 года Крымский полуостров — неотъемлемая часть Российской Федерации.

По мнению Ольги Ковитиди, это не просто «ошибка» — это сознательная политика, проводимая Западом в отношении России.

«Данное решение [раскрасить Крым в цвета флага Украины] соответствует логике происходящих событий в политике и вокруг нее, ибо спорт давно и прочно стал частью политики, — отметила сенатор Ковитиди в комментарии ФАН. — Об этом в частности свидетельствуют вызвавшие скандал провокации Украины на Евро-2020».

Ковитиди напомнила, что на футболках украинских футболистов присутствовал лозунг, использовавшийся во время Великой Отечественной войны коллаборационистами из националистической организации Степана Бандеры, а также силуэт карты Украины с включенным туда Крымом. Сенатор также напомнила провокационную акцию во время Чемпионата мира по хоккею, когда с согласия мэра Риги государственный флаг Белоруссии заменили на оппозиционный, и о других провокационных околоспортивных действиях, направленных против России и ее союзников.

Prt Scr twitter.com / @EURO2024

Однако история с презентацией УЕФА вновь делает актуальным еще один важный вопрос, напомнила собеседница ФАН.

«Этот факт вновь актуализирует и выводит на повестку вопрос о дискриминации крымских спортсменов, в том числе футболистов. При этом следует отметить: спортсмены непризнанного Косово участвуют в международных состязаниях вплоть до олимпийских. Нам надо быть активнее в отстаивании своих интересов, а если необходимо, то и «показывать зубы», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Чемпионат Европы по футболу — 2024 состоится в Германии. Матчи Евро-2024 пройдут в Берлине и еще девяти немецких городах.

Крым воссоединился в Россией в 2014 году по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. В настоящее время Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются регионами Российской Федерации. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с РФ произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Согласно обновленной Конституции РФ, любые публичные заявления о возможности отторжения каких-либо российских территорий считаются незаконными.