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Ковитиди о презентации УЕФА с Крымом как частью Украины: «Нам надо показывать зубы»
Политика
Ковитиди о презентации УЕФА с Крымом как частью Украины: «Нам надо показывать зубы»
Федеральное агентство новостей  / 

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди отреагировала на презентацию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) логотипа Чемпионата Европы по футболу 2024 года. На импровизированной карте с изображением стран-участниц Евро-2024 УЕФА изобразил Крым как часть территории Украины, хотя с марта 2014 года Крымский полуостров — неотъемлемая часть Российской Федерации.

По мнению Ольги Ковитиди, это не просто «ошибка» — это сознательная политика, проводимая Западом в отношении России.

«Данное решение [раскрасить Крым в цвета флага Украины] соответствует логике происходящих событий в политике и вокруг нее, ибо спорт давно и прочно стал частью политики, — отметила сенатор Ковитиди в комментарии ФАН. — Об этом в частности свидетельствуют вызвавшие скандал провокации Украины на Евро-2020».

Ковитиди напомнила, что на футболках украинских футболистов присутствовал лозунг, использовавшийся во время Великой Отечественной войны коллаборационистами из националистической организации Степана Бандеры, а также силуэт карты Украины с включенным туда Крымом. Сенатор также напомнила провокационную акцию во время Чемпионата мира по хоккею, когда с согласия мэра Риги государственный флаг Белоруссии заменили на оппозиционный, и о других провокационных околоспортивных действиях, направленных против России и ее союзников.

По мнению Ольги Ковитиди, это не просто «ошибка» — это сознательная политика, проводимая Западом в отношении России
Prt Scr twitter.com  / @EURO2024

Однако история с презентацией УЕФА вновь делает актуальным еще один важный вопрос, напомнила собеседница ФАН.

«Этот факт вновь актуализирует и выводит на повестку вопрос о дискриминации крымских спортсменов, в том числе футболистов. При этом следует отметить: спортсмены непризнанного Косово участвуют в международных состязаниях вплоть до олимпийских. Нам надо быть активнее в отстаивании своих интересов, а если необходимо, то и «показывать зубы», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Чемпионат Европы по футболу — 2024 состоится в Германии. Матчи Евро-2024 пройдут в Берлине и еще девяти немецких городах.

Крым воссоединился в Россией в 2014 году по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. В настоящее время Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются регионами Российской Федерации. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с РФ произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Согласно обновленной Конституции РФ, любые публичные заявления о возможности отторжения каких-либо российских территорий считаются незаконными.

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Все новости / Политика / Ковитиди о презентации УЕФА с Крымом как частью Украины: «Нам надо показывать зубы»
украина крым ковитиди уефа евро-2024 политизация спорта
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