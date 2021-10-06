Проверки готовности систем оповещения населения начались по всей России

Москва, 6 октября. Комплексная проверка технического состояния систем оповещения населения пройдет во всех регионах России в среду.

Запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала «Внимание всем!». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней», — подчеркнули в ведомстве.

Громкоговорители и сирены начали работать в 10:40 по местному времени. Целью проверок является отработка своевременного доведения до граждан сигналов и информации о возможных опасностях.

Как стало известно ранее, новые правила МЧС о противопожарной защите уже вступили в силу в России. Сообщается, что старые правила действовали с 2013 года.