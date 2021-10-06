Модифицированные версии боевого модуля «Охотник» начнут выпускать в России в 2022 году

Москва, 6 октября. Предприятие «Электромашина» готовится к запуску серийного выпуска морской и стационарной модификаций дистанционно управляемого боевого модуля «Охотник» — «Нарвал» и «Прометей».

Генеральный директор предприятия Игорь Афанасьев рассказал ТАСС, что новые модули будут готовы к серийному производству к концу текущего года. Уже в 2022 году специалисты могут приступить к их серийному производству.

«Со следующего года мы планируем перейти к серийному выпуску. В настоящий момент уже ведется предконтрактная работа с Минобороны РФ», — рассказал он.

При этом он подчеркнул, что базовая версия модуля «Охотник» уже выпускается серийно. Афанасьев отметил, что к «Нарвалу» проявляет высокий интерес ВМФ России. По его словам, он является первым отечественным дистанционно управляемым боевым модулем такого класса, предназначенным для установки на корабли и катера.

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