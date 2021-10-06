Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 11:27
11:26
Экономика
Минфин РФ хочет получить от импортеров крепкого алкоголя банковскую гарантию
11:26
Общество
В Уфе прохожие спасли сбитую машиной куницу
11:23
Общество
Врач Исакова призвала изучить влияние группы крови на развитие сахарного диабета
11:21
Общество
Цены на картофель резко взлетели в Ростовской области
11:20
Шоу-бизнес
Тарасова пообещала убить Милохина, если он уронит Медведеву
11:18
Общество
Ученые из Института биологии в Сиэтле рассказали о трех способах улучшить работу кишечника
11:13
Происшествия
Подорвавший отдел полиции в Лисках вышел из комы и дал показания
11:13
Экономика
Россия и ОПЕК не ответили на просьбу США по наращиванию нефтедобычи
11:12
Весь мир
Барбадос сделал королеве Елизавете ручкой. Колонка Сергея Малинковича
11:11
Происшествия
Грузовик аварийной службы сбил подростка на пешеходном переходе в Новосибирске
Все новости

Жители Липецка отдали в зоопарк более 6 тонн овощей и фруктов
Общество
Жители Липецка отдали в зоопарк более 6 тонн овощей и фруктов
pixabay.com

Липецк, 6 октября. Жители города в рамках акции «Добрый урожай» привезли со своих огородов для животных в Липецкий зоопарк излишки фруктов, овощей и ягод.

За последние два месяца сотрудники зоопарка приняли более шести тонн еды и тщательно перебрали ее. Среди них было большое количество яблок, моркови, арбузов, тыкв, кабачков, огурцов, помидоров, кукурузы, капусты, боярышника, а также банки с вареньем и медом.

Ведущий методист учреждения Любовь Бородина отметила, что в этом году это было рекордное число оказанной помощи при условии, что благотворительная акция еще не завершилась. По словам специалиста, местные жители обеспечили животных и птиц пищей на весь осенний период.

Тигр по кличке Степан, гибрид амурского и суматранского тигров, поселился в Московском зоопарке, сообщало издание РИАМО. Хищника забрали у контрабандистов и отправили в реабилитационный центр в Великий Устюг, а после — в столицу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители Липецка отдали в зоопарк более 6 тонн овощей и фруктов
зоопарк благотворительность хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru