Жители Липецка отдали в зоопарк более 6 тонн овощей и фруктов

Липецк, 6 октября. Жители города в рамках акции «Добрый урожай» привезли со своих огородов для животных в Липецкий зоопарк излишки фруктов, овощей и ягод.

За последние два месяца сотрудники зоопарка приняли более шести тонн еды и тщательно перебрали ее. Среди них было большое количество яблок, моркови, арбузов, тыкв, кабачков, огурцов, помидоров, кукурузы, капусты, боярышника, а также банки с вареньем и медом.

Ведущий методист учреждения Любовь Бородина отметила, что в этом году это было рекордное число оказанной помощи при условии, что благотворительная акция еще не завершилась. По словам специалиста, местные жители обеспечили животных и птиц пищей на весь осенний период.

Тигр по кличке Степан, гибрид амурского и суматранского тигров, поселился в Московском зоопарке, сообщало издание РИАМО. Хищника забрали у контрабандистов и отправили в реабилитационный центр в Великий Устюг, а после — в столицу.