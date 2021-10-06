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Фрегат «Адмирал Григорович» провел стрельбы в Черном море на фоне захода кораблей НАТО

  /   Обновлено: 06 октября 2021 10:38
Армия
Фрегат «Адмирал Григорович» провел стрельбы в Черном море на фоне захода кораблей НАТО
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Севастополь, 6 октября. Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» провел артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря на фоне совместных маневров НАТО и Грузии, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Во время учений российские военнослужащие отработали задачи по уничтожению морских и воздушных целей. Огонь велся из артиллерийской установки А-190. В качестве морских целей были задействованы корабельные щиты-мишени, а сброшенные с самолетов светящиеся авиационные бомбы имитировали воздушную «атаку».

Стрельбы прошли согласно плану контрольной проверки корабельных сил флота за летний период обучения, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что в соединениях и воинских частях ВМФ РФ началась контрольная проверка. В мероприятии задействуют экипажи кораблей Черноморского флота, сухопутные войска, а также авиацию и ПВО, включая силы Южного военного округа.

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нато адмирал григорович черноморский флот вмф россии
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