Эта статья посвящена людям, о которых ходит много слухов, даже мифов. В глазах публики они выглядят властными и могущественными. Кажется, вся индустрия подчинена только им. Не будем слишком долго ходить вокруг да около — поговорим о профессии продюсера. Стоит ли ее так демонизировать? Бывают ли продюсеры где-то, кроме кино? Обо всем этом и многом читайте далее.

pexels.com / Lê Minh

Профессия продюсер

Читатели, знающие английский язык, без труда переведут само слово «продюсер» ― производитель (produce ― производить). Интересно, что в английском языке одно и то же слово используется как для производителей в буквальном смысле, например, автопроизводителей, так и для тех, кому посвящена эта статья.

Впервые о продюсерах заговорили на заре «золотого века Голливуда», когда кинопроизводство стало оформляться в отдельную крупную и весьма доходную индустрию. Творчество ― творчеством, но ведь труд артистов, всей команды, декорации и так далее должен кто-то оплачивать. Словом, потребность в людях, которые могут заниматься коммерческой стороной, стала очевидна. И раз все началось именно с кино, рассмотрим круг задач продюсера именно с этой точки зрения.

Как уже было сказано, снять фильм или записать альбом ― безусловно, творческая задача. Однако, как и у всякой другой, у нее есть и более прагматичная, материальная сторона. Чтобы организовать съемки, необходимо найти тех, кто будет работать на проекте, деньги для финансирования, а потом ― продать картину кинопрокатчикам, а также позаботиться о ее презентации как критикам, так и широкой публике. Очевидно, что режиссера эти аспекты мало волнуют. Его задача ― созидание, творческий процесс. Работу организатора должен выполнять кто-то другой.

Случается, что есть готовый и перспективный сценарий, и надо найти того, кто воплотит его на экране. Или наоборот — талантливый режиссер есть, но вот денег на дорогой съемочный процесс у него нет. А значит, надо привлекать инвесторов.

Похожая ситуация и в сфере шоу-бизнеса. Даже самый талантливый исполнитель едва ли станет известным, если не найдется тот, кто будет его раскручивать. Раньше эти люди назывались красивым словом «импрессарио». Теперь это задача продюсера музыкальных проектов. Именно он ищет для своего подопечного лучших композиторов. Он занимается организациями съемок для журналов, о публикациях в которых перед этим договаривается, составляет график концертов и организует туры.

Как правило, у крупных игроков есть свои продюсерские компании, где работают не с одним, а с несколькими артистами и режиссерами. Сотрудники продюсерских центров просматривают десятки сценариев в поисках того, что может «выстрелить». Кроме этого, на их ответственности прокат картины, организация премьеры, отправление заявок в комитеты известных фестивалей. Именно продюсеры привлекают финансирование со стороны и контролируют, как и на что расходуются деньги.

Давайте резюмируем. Глобально в задачи продюсера входит следующее:

поиск новых перспективных проектов и их реализация;

поиск источников финансирования (в том числе привлечение, инвесторов);

контроль расхода финансов;

разработка, подготовка и участие в промо-мероприятиях, конкурсах, фестивалях;

координация всех процессов (съемки, концерты, туры, общение с прессой и так далее);

анализ бизнес-показателей.

Где учиться на продюсера

Еще относительно недавно направление было настолько непривычным, что этому толком нигде не обучали. В профессию приходили бывшие актеры и режиссеры, бизнесмены, пиарщики. Теперь ситуация изменилась, и программа «продюсерство» прочно заняла свое место в образовательных учреждениях.

Так, после 11-го класса поступать можно в Академию народного хозяйства и государственной службы, МГУ, Академию имени Гнесиных, Московский институт культуры, ВГИК и другие. Сдавать необходимо русский язык, литературу и иностранный язык.

Для тех, у кого уже есть высшее образование, многочисленные частные образовательные платформы предлагают короткие курсы для освоения специальности. Обучение предполагает много практической работы совместно с профессионалами отрасли.

В работе продюсеру пригодятся следующие навыки и личные качества:

лидерские качества;

коммуникабельность;

умение убеждать, вести переговоры;

творческая жилка;

предпринимательские способности;

аналитический склад ума;

способность прогнозировать тренды;

настойчивость;

управленческие навыки и умение работать в команде.

Где искать работу

Прежде чем искать работу, нужно еще на этапе учебы сосредоточиться на каком-то направлении: кино, музыка, театр, проектная работа, съемки. О чем бы ни шла речь, везде есть своя специфика, которую придется изучить. Стать продюсером с нуля довольно сложно. Ведь одна из задач — финансирование, то есть нужно иметь средства, а вторая — умение привлекать средства. А для этого нужно иметь собственное имя, репутацию и знакомства.

Поскольку профессия продюсер появилась относительно недавно, многое изучается на практике. Значит, еще во время учебы нужно искать различные стажировки в продюсерских центрах, кинокомпаниях, производственных компаниях, телеканалах, театральных агентствах и так далее. Не стесняться и идти в ассистенты или помощники к тем, у кого можно многому научиться. Со временем можно уйти в свободное плавание и организовать свою компанию или работать на себя. Однако на то, чтобы достичь такого уровня, уйдет немало времени.

Вместо заключения

pexels.com / Lê Minh

К плюсам профессии продюсера можно смело отнести ее перспективность и востребованность, а также возможность получать хороший доход. Последнее, впрочем, потребует долгой, интенсивной работы, терпения и удачи. Работа продюсера, безусловно, интересна. Ведь его окружают талантливые и яркие люди, а кроме того, у него большие перспективы самореализации.

Не обойдется и без минусов, среди которых можно назвать дорогое обучение (большинство образовательных программ платные), высокую конкуренцию, необходимость много работать (ни о каком графике работы не может быть и речи), большой риск неудачи.