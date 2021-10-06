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Минтруд России предложил изменить правила оплаты отпуска при увольнении

  /   Обновлено: 06 октября 2021 10:23
Экономика
Минтруд России предложил изменить правила оплаты отпуска при увольнении
pexels.com  /  Jonas Ferlin

Москва, 6 октября. Правила оплаты отпуска при увольнении могут измениться в России. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс разработали в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Законопроект уточняет чувствительные для работников нормы продолжительности рабочего времени, исчисления продолжительности отпусков и реализации права на отпуск при увольнении работников. Речь, в частности, идет об обозначении понятия «нормальная продолжительность рабочего времени», уточнил в беседе с «Российской газетой» доктор юридических наук Иван Соловьев. По его словам, необходимо уточнить, что под этим понятием подразумевается восемь часов ежедневной работы, если иное не предусмотрено законодательством.

В то же время, как заметил юрист, продолжительность ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых отпусков исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Минтруд предлагает определять количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска за один месяц путем деления его полной продолжительности на 12 месяцев.

Сейчас при увольнении работник получает денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска. Поправки в ТК уточняют, что тому, кто проработал больше 11 месяцев, подлежащих включению в стаж работы, выплачивается денежная компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска, объяснил юрист. Он добавил, что в остальных случаях работник получает пропорциональную выплату за неиспользованные дни отпуска.

Аналитики сервиса «Работа.ру» ранее рассказали о разнице в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин. Как оказалось, желаемая заработная плата у мужчин почти в два раза выше, чем у представительниц прекрасного пола.

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