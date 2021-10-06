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Лента
06 октября 11:26
11:26
Экономика
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11:26
Общество
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11:18
Общество
Ученые из Института биологии в Сиэтле рассказали о трех способах улучшить работу кишечника
11:13
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11:13
Экономика
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Происшествия
Грузовик аварийной службы сбил подростка на пешеходном переходе в Новосибирске
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«Этот день в истории». Что произошло 6 октября, праздники, факты, люди
Видео

Необычные праздники и важные события отмечают люди по всей планете каждый день. О самых интересных, мы расскажем вам в новом выпуске «Этот день в истории».

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают страховщики. Благодаря кропотливой работе этих людей, мы можем быть уверены, что наше имущество или автомобиль, в случае непредвиденной ситуации, ДТП или аварии будут восстановлены.

Также 6 октября гастрономический праздник у всех любителей чеснока. Считается, что это растение стали выращивать еще 4 000 лет назад в Средней Азии. Чеснок использовали как приправу и лечебное средство, что и продолжают делать сегодня. В период ОРВИ и простуды чеснок помогает своими лечебными свойствами организму.

А чем еще запомнится шестой день октября, узнаете из ежедневного выпуска «Этот день в истории».

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