«Этот день в истории». Что произошло 6 октября, праздники, факты, люди

Необычные праздники и важные события отмечают люди по всей планете каждый день. О самых интересных, мы расскажем вам в новом выпуске «Этот день в истории».

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают страховщики. Благодаря кропотливой работе этих людей, мы можем быть уверены, что наше имущество или автомобиль, в случае непредвиденной ситуации, ДТП или аварии будут восстановлены.

Также 6 октября гастрономический праздник у всех любителей чеснока. Считается, что это растение стали выращивать еще 4 000 лет назад в Средней Азии. Чеснок использовали как приправу и лечебное средство, что и продолжают делать сегодня. В период ОРВИ и простуды чеснок помогает своими лечебными свойствами организму.

А чем еще запомнится шестой день октября, узнаете из ежедневного выпуска «Этот день в истории».