Президент США Джо Байден во время своего общения с журналистами во вторник рассказал, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Тайваня. Это произошло после того, как власти Тайваня заявили, что уже к 2025 году КНР будет полностью готова к вторжению на остров. По оценке главы оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэна, сейчас отношения между двумя китайскими государствами являются самыми напряженными за последние 40 лет.

Договорились о продолжении холодной войны

Когда во время выхода к прессе президента Джо Байдена попросили прокомментировать ситуацию вокруг китайской провинции Тайвань, он ответил следующее:

«Я говорил с Си о Тайване. Мы согласны, что будем соблюдать тайваньское соглашение. Таков расклад, и я ясно дал понять, что не думаю, что он должен делать что-то иное, кроме как соблюдать соглашение», — заявил Байден.

Global Look Press / Lan Hongguang/Xinhua

Интересно, что никаких формальных и официальных соглашений между Пекином и Вашингтоном по вопросу Тайваня нет, а Байден не уточнил, о каком именно «соглашении по Тайваню» идет речь.

Тем временем напряженность вокруг острова растет: 18 сентября Пекин второй раз за месяц провел военно-морские и воздушные учения на территории к юго-западу от Тайваня. Целью однодневных учений было отражение возможной военной провокации в Тайваньском проливе, который разделяет материковый Китай и де-факто независимый Тайвань. Причем «легенда» учений отнюдь не выдумана: Пекин за последний год минимум десяток раз сообщал о военных провокациях США и политических заявлениях со стороны Вашингтона, которые идут вразрез с «принципом одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Более 70 лет Китай считает Тайвань лишь своей отколовшейся провинцией, а Тайвань настаивает на том, что является независимым государством. Там есть собственная конституция, армия и избранное правительство. Есть у Тайваня и свои собственные вооруженные силы, которые уже дважды в истории отбивали наступление «большого Китая» — в 1954 и в 1958 годах.

Федеральное агентство новостей /

В прошлых военных кризисах самую активную помощь Тайваню оказывали США, которые всячески поддерживали его, хотя прямые военные действия всегда шли между КНР и мятежным островом. Сегодняшнее обострение вокруг Тайваня также спровоцировали страны НАТО — США и Великобритания в течение лета провели возле берегов Тайваня масштабные военно-морские учения, в рисунке которых четко прослеживалась поддержка мятежной островной провинции Китая. Две авианосные группы во главе с новейшим британским авианосцем «Куин Элизабет» и американским «Карл Винсон» отрабатывали противодействие «китайскому вторжению», причем во взаимодействии с вооруженными силами Тайваня.

Зубастый «тигренок»

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил партии «Гоминьдан» во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин же считает остров лишь одной из провинций КНР, находящейся под властью сепаратистов.

До сих пор Тайвань содержит огромную по меркам небольшого государства армию — ее численность составляет более 300 тысяч военнослужащих, что очень много для 23-миллионного населения острова. Почти 200 тысяч человек поставлены под ружье в составе сухопутной армии, больше 60 тысяч человек служат в военно-морском флоте, и столько же — в ВВС Тайваня.

Global Look Press / Norbert Eisele-Hein / Xi Bobo

В его распоряжении 25 пехотных бригад, пять бронетанковых бригад и три пехотные бригады механизированного действия. В случае вторжения КНР они должны максимально долго задерживать наступление армии Китая: основное внимание уделяется защите и контратаке против морского вторжения и уличным боям.

На такой же сценарий боевых действий заточен и морской флот, действующий совместно с ВВС Тайваня: в его задачи входит задержка десантных частей КНР в момент их перехода через Тайваньский пролив шириной в 130 километров.

Главным стратегическим успехом в такой изначально оборонительной доктрине является выигрыш времени для того, чтобы Тайвань мог получить внешнюю военную поддержку: в одиночку остров никак не может победить в противостоянии с Пекином. И вполне ожидаемо, что главным военным союзником Тайбэя в таком противостоянии выступает Вашингтон.

Опасные маневры и «гибридные рыбаки»

Резкие заявления главы госдепа Энтони Блинкена и бывшего руководителя Форин-офиса Великобритании Доминика Рааба в вопросе Тайваня уже создали вокруг острова напряжение, которого не было там целую четверть века. Создание же агрессивного альянса AUKUS, в который США и Великобритания втянули Австралию, и вовсе заставило Пекин основательно обеспокоиться. Получение Канберрой ядерных субмарин, способных, что таить, нести на борту как минимум ядерные крылатые ракеты, мало кого обрадует. Никто не хочет видеть у своих берегов атомные подлодки с ядерными боеголовками на борту.

flickr.com / U.S. Department of State

Впрочем, основной сюжет «сражения за Тайвань» для США выглядит просто: Вашингтон готов сражаться за остров до последнего тайваньца, стараясь избежать вовлечения своих наземных сил в кровопролитные сражения на суше. Столь же ограниченной видится помощь со стороны американского ВМФ и ВВС: для отражения десанта КНР от острова они вполне пригодятся, но вот подставлять свою авианосную группу «между молотом и наковальней» в Тайваньском проливе США явно не будут. Тем более что прямое столкновение с КНР может закончится для Вашингтона горячим термоядерным конфликтом, который может очень быстро приобрести глобальный характер.

Понимая опасности такого сценария, в Пекине имеют для захвата Тайваня свой, достаточно оригинальный и безопасный план «гибридной» войны. «Вежливые китайские рыбаки» уже готовы пересечь на небольших судах Тайваньский пролив и оказать быструю помощь своим тайваньским братьям, взяв под охрану интернет, мобильную связь, морские порты и парламент страны.

Тайваньский майдан? Его готовят!

В качестве «наших тайваньских братьев», как ни странно, сегодня может выступить партия «Гоминьдан», которая исторически стояла у истоков де-факто независимого Тайваня. Однако сегодня Гоминьдан вместе с «Первой народной партией» формирует «синюю коалицию», которая тяготеет к воссоединению Китая, в то время как «зеленая коалиция» во главе с правящей «Демократической прогрессивной партией» (ДПП) стоит на позициях провозглашения Тайваня в качестве независимого государства под названием «Республика Тайвань». ДПП воспитывается и поддерживается Вашингтоном по обычным «оранжевым» лекалам: с пестованием выдуманного «тайваньского» национализма, с поиском различий в языке и культуре с материковым Китаем, в пропаганде «самостийности» и исключительности тайваньцев и наличии «особой» истории острова. В общем, все по прекрасно известным нам украинским лекалам, но с китайской спецификой.

Федеральное агентство новостей /

Последние два созыва «зеленые» получают большинство в парламенте Тайваня, но пока что никак не могут перейти от слов к делу — с 2008 года их коалицию сотрясают постоянные кризисы. Но даже такой вариант выгоден КНР: в случае поражения «зеленых» у руля будущего Тайваня окончательно станут «синие», которым для воссоединения «двух Китаев» в начале 2000-х годов не хватило всего лишь десятка голосов в парламенте. Победят же радикальные «зеленые» и объявят о независимой «Республике Тайвань» или пойдут на майдан в Тайбэе по примеру Гонконга — у КНР есть в запасе план с быстрым гибридным вторжением на остров. В него Пекин, по сути, восстановит единство страны, разорванной надвое еще 70 лет тому назад.

Конечно, пока что в КНР выжидают: процессы экономической интеграции материка и острова подтачивают электоральную поддержку «зеленых», спекулирующих на создании «китайских украинцев» из тайваньских китайцев. Но если «тайваньская незалежность» все-таки будет объявлена, то, скорее всего, Китай решит проблему Тайваня даже быстрее, не ожидая 2025 года.