США и 44 страны по линии ОЗХО запросили у России информацию по делу Навального

Вашингтон, 6 октября. Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон и еще 44 государства направили Москве список вопросов об инциденте с блогером Алексеем Навальным.

Как сообщается в документе, вопросы задали страны по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Конвенция о запрещении химического оружия предписывает России предоставить ответ в течение 10 дней», — указывается в письме.

Известно, что вопросы были составлены в рамках 98-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

Речь идет об инциденте в августе 2020 года, когда блогеру стало плохо на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где врачи провели обследование и назвали диагноз — нарушение обмена веществ, которое вызвало резкий скачок сахара в крови. Ядов в анализах Навального не обнаружили.

Ранее в МИД России инцидент с Навальным назвали спланированной провокацией, направленной на дискредитацию РФ. В ведомстве подчеркнули, что дело раскрутили на Западе для того, чтобы сдерживать Россию и совершать на нее новые нападки. При этом Германия до сих пор не предоставила проверяемых доказательств своих обвинений в адрес Москвы. В свою очередь ОЗХО не ответила на предложение Москвы о содействии, в результате чего уголовное дело так и не возбудили.

В конце сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального. Другими фигурантами стали его сторонники.