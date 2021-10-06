Сенатор Косачев счел нелепыми попытки США надавить на российских дипломатов

Москва, 6 октября. Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал требование сенаторов США выслать 300 российских дипломатов.

Пропорции количества дипломатов в обеих странах соблюдаются скрупулезно и на принципах взаимности, поэтому все нападки в адрес Москвы выглядят странно, уверен член Совфеда. По его словам, статистика МИД России не вызывает никаких сомнений, так как она весьма прозрачна.

«Ссылки на общее число россиян с дипломатическими паспортами на территории США просто нелепы и безграмотны, поскольку речь идет в том числе о сотрудниках представительства при ООН», — высказался сенатор.

Косачев иронично предложил американским сенаторам взять и потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США, если им не нравится сложившаяся ситуация.

Ранее в МИД РФ предположили, что сенаторы США могут быть несведущими в международных отношениях, в связи с чем посчитали российских дипсотрудников в постпредстве при ООН. Предлагая такую идею, в Вашингтоне добиваются закрытия американских загранучреждений в России, сообщает НСН. Также в ведомстве добавили, что российских дипломатов в количестве 300 человек в США нет.