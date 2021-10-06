Трампу не хватило 400 млн долларов для включения в список Forbes

Нью-Йорк, 6 октября. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не вошел в рейтинг 400 наиболее обеспеченных жителей США.

Сейчас финансовое состояние Дональда Трампа оценивается журналом Forbes в районе 2,5 млрд долларов. Эксперты отмечают, что бизнесмену и экс-лидеру США не удалось попасть в очередной перечень журнала, так как распространение коронавируса ударило по его основным предприятиям.

Известно, что Трамп в большей степени инвестировал в офисные здания и отели, что являлось менее прибыльным, чем, например, деятельность IT-компаний во время пандемии COVID-19. По подсчетам аналитиков, предприниматель мог потерять во время активности патогена порядка 600 млн долларов.

Примечательно, что это первый раз за последние четверть века, когда Дональд Трамп не попадает в список из 400 наиболее богатых граждан Соединенных Штатов. Лидерами перечня в этот раз стали основатель Amazon Джефф Безос (201 млрд долларов), владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (190,5 млрд долларов) и создатель Facebook Марк Цукерберг (134,5 млрд долларов). Впервые за 30 лет в первую двойку из-за развода не попал Билл Гейтс из Microsoft — его состояние оценили в 134 млрд долларов, он занял четвертое место в рейтинге.