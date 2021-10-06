Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 11:26
11:26
Экономика
Минфин РФ хочет получить от импортеров крепкого алкоголя банковскую гарантию
11:26
Общество
В Уфе прохожие спасли сбитую машиной куницу
11:23
Общество
Врач Исакова призвала изучить влияние группы крови на развитие сахарного диабета
11:21
Общество
Цены на картофель резко взлетели в Ростовской области
11:20
Шоу-бизнес
Тарасова пообещала убить Милохина, если он уронит Медведеву
11:18
Общество
Ученые из Института биологии в Сиэтле рассказали о трех способах улучшить работу кишечника
11:13
Происшествия
Подорвавший отдел полиции в Лисках вышел из комы и дал показания
11:13
Экономика
Россия и ОПЕК не ответили на просьбу США по наращиванию нефтедобычи
11:12
Весь мир
Барбадос сделал королеве Елизавете ручкой. Колонка Сергея Малинковича
11:11
Происшествия
Грузовик аварийной службы сбил подростка на пешеходном переходе в Новосибирске
Все новости

Трампу не хватило 400 млн долларов для включения в список Forbes
Экономика
Трампу не хватило 400 млн долларов для включения в список Forbes
Global Look Press  /  Brandon Bell/POOL / Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 6 октября. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не вошел в рейтинг 400 наиболее обеспеченных жителей США.

Сейчас финансовое состояние Дональда Трампа оценивается журналом Forbes в районе 2,5 млрд долларов. Эксперты отмечают, что бизнесмену и экс-лидеру США не удалось попасть в очередной перечень журнала, так как распространение коронавируса ударило по его основным предприятиям.

Известно, что Трамп в большей степени инвестировал в офисные здания и отели, что являлось менее прибыльным, чем, например, деятельность IT-компаний во время пандемии COVID-19. По подсчетам аналитиков, предприниматель мог потерять во время активности патогена порядка 600 млн долларов.

Примечательно, что это первый раз за последние четверть века, когда Дональд Трамп не попадает в список из 400 наиболее богатых граждан Соединенных Штатов. Лидерами перечня в этот раз стали основатель Amazon Джефф Безос (201 млрд долларов), владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (190,5 млрд долларов) и создатель Facebook Марк Цукерберг (134,5 млрд долларов). Впервые за 30 лет в первую двойку из-за развода не попал Билл Гейтс из Microsoft — его состояние оценили в 134 млрд долларов, он занял четвертое место в рейтинге.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Трампу не хватило 400 млн долларов для включения в список Forbes
сша трамп forbes рейтинг бизнес
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru