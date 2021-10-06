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Нападающий Гусев покинул клуб НХЛ «Торонто» после пробного контракта

  /   Обновлено: 06 октября 2021 10:15
Спорт
Нападающий Гусев покинул клуб НХЛ «Торонто» после пробного контракта
Global Look Press  /  Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.COM

Торонто, 6 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» принял решение не подписывать полноценный контракт с российским нападающим Никитой Гусевым.

Чемпион ОИ-2018 в Пхенчхане Гусев в минувшем сезоне выступал в НХЛ за «Нью-Джерси Девилз» и «Флориду Пантерз», суммарно хоккеист выходил на лед 31 раз, в его активе десять очков (четыре шайбы и шесть передач), говорится на сайте НХЛ.

В прошлом месяце россиянин подписал пробный контракт с канадским клубом, в результате 29-летний форвард принял участие в трех выставочных матчах «Мэйпл Лифс» из пяти. Очередной сезон НХЛ начнется на следующей неделе, 12 октября.

Ранее сообщалось, что нападающий Кирилл Капризов и «Миннесота» подписали новый контракт сроком на пять лет. По новому соглашению россиянин в общей сложности заработает 45 миллионов долларов.

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хоккей гусев нхл
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