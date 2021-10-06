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«Коммерсант» перечислил потенциальные темы для переговоров России и Украины
Политика
«Коммерсант» перечислил потенциальные темы для переговоров России и Украины
pixabay.com

Москва, 6 октября. Россия направила Украине проект своего видения возможных переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как сообщает источник «Коммерсанта», несколько месяцев назад Москва направила такой документ Киеву, куда вошло 12 тем — почти все они касаются отношений России и Украины. Киев же проигнорировал проект, указывается в материале издания.

«В Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц», — заявил источник.

Путин и Зеленский могли бы договориться о восстановлении транспортного сообщения между странами и подготовке соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года. Темы Крыма в документе нет, а Донбасс затрагивается в виде пункта о том, что Россия поддержит любые мирные договоренности с руководством ЛДНР в рамках «нормандского формата» или Трехсторонней контактной группы. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина на предложенный документ пока не отреагировала, из Киева пока ничего вразумительного не поступало.

Ранее Зеленский ввел бессрочные санкции в отношении нескольких сотрудников ФСБ РФ. Санкции предполагают блокировку активов, операций в торговой сфере и полетов через украинскую территорию, пишет НСН.

Как считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, тему российского газопровода «Северный поток — 2», вопросы безопасности Украины и Донбасс нужно связать в «нормандском формате». По его словам, сейчас переговоры ведутся только на уровне советников лидеров.

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украина россия переговоры
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