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Российское посольство в Вашингтоне призвало США уничтожить запасы химоружия
Политика
Российское посольство в Вашингтоне призвало США уничтожить запасы химоружия
wikipedia.org  /  dbking

Вашингтон, 6 октября. РФ является приверженцем конвенции по химическому оружию, а США до сих пор не ликвидировали национальные запасы боевых отравляющих веществ.

Такое заявление сделало российское посольство в Вашингтоне, призвав американцев уничтожить запасы химоружия, поскольку Соединенные Штаты остаются единственной страной, которая этого не сделала. Соответствующее обращение размещено дипломатами в Facebook.

«Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и выполнить международные обязательства», — говорится в сообщении.

Необходимо обезопасить мир от потенциального применения такого вида оружия, считает посольство РФ в Вашингтоне. Ранее российские дипломаты запросили у Франции информацию о задержании судна с россиянами.

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сша посольство химоружие
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