88-летний пенсионер играет за местную футбольную команду в Уэльсе

Алан Камселл из Северного Уэльса играет за местную футбольную команду на позиции вратаря и, несмотря на внушительный возраст, не требует никаких поблажек.

Каждую пятницу пенсионер приходит на футбольное поле, переодевается в экипировку, разминается и становится на защиту ворот своей команды. Алан Камселл проводит полноценный матч, активно перемещаясь вдоль всей линии ворот и азартно прыгая на мяч, если того требует игровая ситуация. Стаж дедушки-футболиста перевалил за сорок пять лет, а когда он стал замечать, что играет сначала с детьми, а потом и с внуками предыдущих игроков, задумался о переходе в «пенсионную лигу».

«Несколько лет назад мы основали футбольную команду «Пенрин Бэй Столлерс», ориентированную на игроков пенсионного возраста, где-то пятьдесят лет и старше. Просто для того, чтобы люди этого возраста были более активными, занимались футболом, общались», — рассказывает тренер команды пенсионеров.

Алан Камселл не планирует в ближайшее время бросать тренировки. Молодежная игра придает ему сил и держит тело и дух в тонусе. Аналогичную цель преследуют и его однокомандники, ведь это тоже люди «50+».

«Во-первых, это занятие помогает поддерживать нас всех в форме, а во-вторых, мы наслаждаемся обществом друг друга. Все здесь присутствующие всю жизнь играли в футбол, просто они уже не способны продолжать в том же темпе. Здесь же ты играешь с людьми на том же уровне, что и ты сам. Это так называемый «ходячий футбол», а правила у ходячего, обычного и мини-футбола совершенно разные», — делится нюансами член команды.

Алан рассказывает, что основное отличие «пенсионного футбола», от традиционного — это количество голов. Если в обычном матче пять попаданий в одни ворота за игру большая редкость, то здесь — это обычное дело. Еще одно важное отличие — это то, что раньше результат был важнее процесса, а теперь, пожалуй, наоборот.

«Физические упражнения доставляют мне удовольствие. Мне нравится чувствовать биение сердца, вдох и выдох, я осознаю, что в такие моменты я по-настоящему жив и наслаждаюсь этим», — признался 88-летний вратарь.

«Я надеюсь продержаться так же долго, как смогут эти парни, хотя они и на 20 лет моложе меня. Я буду продолжать играть так долго, как смогу. Каждую пятницу я решаю, смогу ли отстоять еще один матч», — добавил Алан.

После каждого матча все члены команды, как истинные британцы, дружно отправляются в местный паб за традиционной пинтой пива. Все, кроме нашего вратаря. Он заходит в магазин за продуктами и спешит к своей любимой жене. Вот с кого действительно хочется брать пример.