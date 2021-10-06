Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 12:55
12:54
Экономика
Еврокомиссия объяснила рыночными условиями рекордный рост цен на газ
12:54
Весь мир
Решение палестинского вопроса способно расколоть правящую коалицию Израиля
12:54
Общество
Добраться из Ростова в аэропорт на автобусе станет дороже
12:53
Общество
Меган Маркл подарила Кейт Миддлтон золотой браслет в знак примирения
12:50
Политика
Песков назвал эмоциональным предложение США выслать 300 российских дипломатов
12:48
Происшествия
Взрыв газа на Рябовском шоссе в Петербурге привел к пожару
12:48
Общество
Песков назвал нежелательным введение локдаунов по коронавирусу в регионах России
12:47
Весь мир
Третий танкер с топливом для Ливана прибыл из Ирана в Сирию
12:47
Спорт
Бой-реванш Джошуа — Усик может пройти в марте или апреле 2022 года
12:45
Шоу-бизнес
Милохин шепотом раскрыл истинное отношение Медведевой к Загитовой
Все новости

88-летний пенсионер играет за местную футбольную команду в Уэльсе
Видео

Алан Камселл из Северного Уэльса играет за местную футбольную команду на позиции вратаря и, несмотря на внушительный возраст, не требует никаких поблажек.

Каждую пятницу пенсионер приходит на футбольное поле, переодевается в экипировку, разминается и становится на защиту ворот своей команды. Алан Камселл проводит полноценный матч, активно перемещаясь вдоль всей линии ворот и азартно прыгая на мяч, если того требует игровая ситуация. Стаж дедушки-футболиста перевалил за сорок пять лет, а когда он стал замечать, что играет сначала с детьми, а потом и с внуками предыдущих игроков, задумался о переходе в «пенсионную лигу».

«Несколько лет назад мы основали футбольную команду «Пенрин Бэй Столлерс», ориентированную на игроков пенсионного возраста, где-то пятьдесят лет и старше. Просто для того, чтобы люди этого возраста были более активными, занимались футболом, общались», — рассказывает тренер команды пенсионеров.

Алан Камселл не планирует в ближайшее время бросать тренировки. Молодежная игра придает ему сил и держит тело и дух в тонусе. Аналогичную цель преследуют и его однокомандники, ведь это тоже люди «50+».

«Во-первых, это занятие помогает поддерживать нас всех в форме, а во-вторых, мы наслаждаемся обществом друг друга. Все здесь присутствующие всю жизнь играли в футбол, просто они уже не способны продолжать в том же темпе. Здесь же ты играешь с людьми на том же уровне, что и ты сам. Это так называемый «ходячий футбол», а правила у ходячего, обычного и мини-футбола совершенно разные», — делится нюансами член команды.

Алан рассказывает, что основное отличие «пенсионного футбола», от традиционного — это количество голов. Если в обычном матче пять попаданий в одни ворота за игру большая редкость, то здесь — это обычное дело. Еще одно важное отличие — это то, что раньше результат был важнее процесса, а теперь, пожалуй, наоборот.

«Физические упражнения доставляют мне удовольствие. Мне нравится чувствовать биение сердца, вдох и выдох, я осознаю, что в такие моменты я по-настоящему жив и наслаждаюсь этим», — признался 88-летний вратарь.

«Я надеюсь продержаться так же долго, как смогут эти парни, хотя они и на 20 лет моложе меня. Я буду продолжать играть так долго, как смогу. Каждую пятницу я решаю, смогу ли отстоять еще один матч», — добавил Алан.

После каждого матча все члены команды, как истинные британцы, дружно отправляются в местный паб за традиционной пинтой пива. Все, кроме нашего вратаря. Он заходит в магазин за продуктами и спешит к своей любимой жене. Вот с кого действительно хочется брать пример.

Вернуться назад

Все новости / Видео / 88-летний пенсионер играет за местную футбольную команду в Уэльсе
футбол пенсионер уэльс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru