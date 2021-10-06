Немецкий регулятор выдвинул условие оператору «СП-2» для соответствия требованиям ЕС

Берлин, 6 октября. Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило возможностью начать разбирательство в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

На такой шаг могут пойти, если оператор не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Евросоюза. Вместе с тем в ведомстве отметили, что необходимые технические условия для запуска газопровода соблюдены. В связи с этим уже в ближайшее время возможен ввод в эксплуатацию первой нитки потока, однако оператор сперва должен подтвердить, что компания готова соблюдать все предписания. Регулятор пояснил, что это касается вопросов «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».

«Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Зеленые» Анналена Бербок пообещала препятствовать «Северному потоку — 2». Она не станет выдавать газопроводу необходимые разрешения, если изберется главой бундестага, но у проекта есть и другие противники, в частности Польша, сообщает Национальная служба новостей.