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Силы сопротивления в Афганистане подтвердили готовность к переговорам с талибами
Политика
Силы сопротивления в Афганистане подтвердили готовность к переговорам с талибами
Global Look Press  /  Sanaullah Seaim / XinHua

Кабул, 6 октября. Силы сопротивления в Афганистане готовы вести переговоры с представителями движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом заявили в конгрессе.

Афганское сопротивление считает, что Таджикистан стал бы подходящей площадкой для диалога с талибами. Председатель Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам подтвердил ТАСС такую информацию.

«Силы сопротивления никогда не исключали переговоров с талибами», — подчеркнул политик.

Партия Абдула Латифа Педрама поддерживает силы сопротивления. По словам лидера политсилы, партизанская война с движением «Талибан» продолжается в долинах провинций Панджшер и Баглан.

В столице Афганистана ранее прогремел взрыв. Неизвестные совершили покушение на чиновников «Талибана», в результате чего погибли более десяти человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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