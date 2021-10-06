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Куклачев вспомнил, как познакомился со своей женой после циркового училища
Шоу-бизнес
Куклачев вспомнил, как познакомился со своей женой после циркового училища
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 6 октября. Известный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев откровенно рассказал, как познакомился со своей супругой Еленой. Отношения пары начались сразу после циркового училища.

Бессменный руководитель Театра кошек познакомился со своей возлюбленной в 1970 году, сразу после освоения профессии. Его избранница занималась в студии Ансамбля народного танца И. А. Моисеева. Вскоре после знакомства пара решила узаконить свои отношения.

«Лена появилась во моей жизни, когда я окончил цирковое училище. Мы начали встречаться. Однажды на экзамене она устроила гомерическую истерику. Она мне сказала, что я прекрасный клоун», — рассказал артист в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Вскоре после свадьбы Куклачева погрузилась в дела своего мужа и стала незаменимой ассистенткой в его театре, сообщает Teleprogramma.pro. Совсем недавно пара отметила 50-летие своего брака. Всем молодым семьям клоун посоветовал ценить друг друга и относиться ко всем жизненным вопросам с юмором.

«Мы с ней не так давно отпраздновали золотую свадьбу в Ялте. Ребята, цените друг друга. Переходите на юмор. Надо видеть и достоинства, и недостатки друг друга и спокойно их принимать», — посоветовал Куклачев.

Ранее известный цирковой артист в эксклюзивном комментарии ФАН рассказал о благоприятном воздействии животных на их хозяев. Он отметил, что люди, которые заводят домашних питомцев, живут дольше.

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свадьба куклачев судьба человека
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