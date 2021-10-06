Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев

Киев, 6 октября. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер посетил украинскую столицу.

Политик прибыл в Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующая информация появилась в соцсетях посольства Германии в стране.

«Сегодня он (Штайнмайер, — Прим. ФАН) посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра», — гласит сообщение.

Ранее президент Германии встретился с украинским коллегой в Берлине. Переговоры состоялись в рамках двухдневной поездки Зеленского в ФРГ. Украинский лидер получил предложение посетить страну от канцлера ФРГ Ангелы Меркель.