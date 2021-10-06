Депутат Свищев обвинил УЕФА в незнании географии из-за «украинского» Крыма на логотипе Евро-2024

Ньон, 6 октября. В Ньоне представили бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев обвинил УЕФА в незнании географии.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) показал Крым частью Украины в ходе презентации логотипа чемпионата Европы по футболу 2024 года. Ролик-презентация опубликован в Twitter-аккаунте организации.

Пользователи сразу обратили внимание на карту Европы, на которой контур Украины изображен вместе с Крымом в ее составе. А депутат Госдумы Дмитрий Свищев обвинил УЕФА в безвольности и нерешительности. Он пообещал, что РФС не оставит ситуацию без внимания, передает RT.

«УЕФА где-то проявляет жесткость и настойчивость, а где-то — безволие и нерешительность. В данной ситуации, может, по незнанию. Возможно, не знают географию люди. Уже с 2014 года Крым является частью России. Либо это неуважение к жителям Крыма и гражданам России. Не слышат и не видят их», — заявил Свищев «Спорт-Экспрессу».

Ранее перед прошедшим Евро-2020 глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павленко представил новый комплект формы национальной команды для участия в турнире. На футболках также был контур страны с силуэтом российского полуострова.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого большинство крымчан и жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по сей день не признает полуостров российским. В конце сентября 2021 года Киев заявил о новых санкциях против России из-за Крыма.