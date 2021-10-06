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Ученые НГТУ разработали программу перевода сообщений с языка жестов

  /   Обновлено: 06 октября 2021 09:55
Наука
Ученые НГТУ разработали программу перевода сообщений с языка жестов
pexels.com  /  SHVETS production

Новосибирск, 6 октября. Специалисты из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали систему перевода русского языка жестов в текст или голос.

Новая разработка ученых для распознавания жестов использует камеру и нейронные сети, а затем конвертирует полученные сообщения в текст или голос. Созданная программа оказалась уникальной, поскольку ее аналогов в мире пока не существует.

«Мы внесли в программу 1006 жестов, если быть точными. Также разработали алгоритм для распознавания жестов, теперь можно выделять компоненты жеста, конфигурацию и ориентацию ладони, локализацию жеста, а также характер движения», — рассказал профессор кафедры автоматизированных систем управления НГТУ Михаил Гриф.

Кроме того, исследователи сейчас разрабатывают программу распознавания дактиля, точность которой на текущий момент составляет 92%. Также продолжается работа над выделением эпентезы, так называемого межжестового движения. Однако делается это пока в рамках эксперимента.

Специалисты из компании DeepMind тем временем создали систему с использованием искусственного интеллекта, которая способна предсказывать погоду на несколько часов вперед. В основу разработки лег специальный радар.

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