«ФАН повсюду»: что происходит на Корейском полуострове

КНДР и Южная Корея 4 октября восстановили работу по каналам связи. Официальные лица обеих стран провели первый за последние два месяца телефонный разговор. Южнокорейские власти надеются, что данный шаг приведет к снижению военной напряженности на Корейском полуострове.

Сигнал о сближении государств был подан в конце июля, когда стороны объявили о намерении возобновить контакты по всем существующим каналам. До этого связь между Сеулом и Пхеньяном была прервана на год. При этом, в сентябре КНДР вызвала озабоченность международного сообщества серией ракетных испытаний, послуживших поводом для экстренного созыва Совета Безопасности ООН.

В связи с чем Север и Юг восстановили каналы связи, что они из себя представляют и почему это выгодно президенту Южной Кореи обсуждаем с ведущим научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константином Асмоловым.

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В выпуске:

С чем может быть связано восстановление работы каналов связи между КНДР и Южной Кореей?

Из-за чего Северная Корея взорвала офис связи Сеула и Пхеньяна в приграничном Кэсоне в 2020 году?

Почему президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину выгодно именно сейчас попытаться улучшить межкорейские отношения?

Что из себя представляет восстановленный канал связи?

Почему Сеул и Пхеньян до сих пор не подписали мирный договор?

Гонка вооружений между Севером и Югом.

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