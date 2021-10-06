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«ФАН повсюду»: что происходит на Корейском полуострове
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит на Корейском полуострове
Global Look Press  /  Pyeongyang Press Corps / Defense Ministry/Keystone Press Agency

КНДР и Южная Корея 4 октября восстановили работу по каналам связи. Официальные лица обеих стран провели первый за последние два месяца телефонный разговор. Южнокорейские власти надеются, что данный шаг приведет к снижению военной напряженности на Корейском полуострове.

Сигнал о сближении государств был подан в конце июля, когда стороны объявили о намерении возобновить контакты по всем существующим каналам. До этого связь между Сеулом и Пхеньяном была прервана на год. При этом, в сентябре КНДР вызвала озабоченность международного сообщества серией ракетных испытаний, послуживших поводом для экстренного созыва Совета Безопасности ООН.

В связи с чем Север и Юг восстановили каналы связи, что они из себя представляют и почему это выгодно президенту Южной Кореи обсуждаем с ведущим научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константином Асмоловым.

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В выпуске:

С чем может быть связано восстановление работы каналов связи между КНДР и Южной Кореей?

Из-за чего Северная Корея взорвала офис связи Сеула и Пхеньяна в приграничном Кэсоне в 2020 году?

Почему президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину выгодно именно сейчас попытаться улучшить межкорейские отношения?

Что из себя представляет восстановленный канал связи?

Почему Сеул и Пхеньян до сих пор не подписали мирный договор?

Гонка вооружений между Севером и Югом.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что происходит на Корейском полуострове
кндр южная корея
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