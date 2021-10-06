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Блогер Зинатуллина столкнулась с депрессией после свадьбы с Моргенштерном
Шоу-бизнес
Блогер Зинатуллина столкнулась с депрессией после свадьбы с Моргенштерном
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 6 октября. Жена скандально известного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина рассказала о тяжелом состоянии. Звезда Instagram столкнулась с ежегодной осенней депрессией.

Конец лета ознаменовался одной из самых ярких свадеб в отечественном шоу-бизнесе. Популярный рэпер Моргенштерн сочетался узами брака со своей возлюбленной. Вскоре после торжества супруги погрузились в рутинную жизнь, однако перспектива семейной жизни, кажется, совсем не радует блогера.

Супруга Моргенштерна призналась, что столкнулась с осенней депрессией. Звезда подчеркнула, что для нее подобное состояние не впервой, с хандрой она сталкивается ежегодно.

«Раз в году я встречаюсь с осенью, в которую мне так сложно жить. Мне всегда грустно, не хочу ничего делать, кроме того как есть и что-то смотреть», — написала Зинатуллина в Stories.

Она отметила, что в такие периоды ей совершенно не хочется ничего делать, а особенно удручает отсутствие ярких летних красок за окном. Немного пожаловавшись, жена Моргенштерна поинтересовалась, как обстоят дела у ее фолловеров, и спросила, как они справляются с подобным состоянием.

Ранее стало известно, что муж блогера решил себя попробовать в новом амплуа. Моргенштерн стал ведущим нового сезона экстремального шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС.

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свадьба депрессия моргенштерн Зинатуллина
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