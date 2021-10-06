Барбадос сделал королеве Елизавете ручкой. Колонка Сергея Малинковича

Островное карибское государство Барбадос в последние дни сильно подняло настроение всем противникам монархии и колониализма. Хотя многие считают, что противостояние республиканцев с монархистами и свободолюбивых народов против колонизаторов — проблема прошлого века, это далеко не так.

Британская и испанская монархии, на мой взгляд, остаются одними из самых влиятельных и одновременно самых реакционных политических институтов современной Европы и мира. Постколониализм, или же неоколониализм является видоизмененной формой колонизаторской политики крупных западных стран по отношению к малым и средним народам мира, пришедшей в конце ХХ века на смену откровенной зависимости. Именно под влиянием победы СССР во Второй мировой войне западные метрополии с вымученными улыбками на лице предоставили крупнейшим колониям независимость, опутав их напоследок хитроумными экономическими механизмами, не позволяющими добиться подлинной свободы.

Кстати, за свободу португальских колоний народам этих стран вместе с СССР, Кубой и отчасти КНР пришлось вести вооруженную борьбу (!) до конца 70-х годов. А вот Англия, потеряв в 1947 году Индию, повела себя в дальнейшем осмотрительно и гибко в отношении зависимых территорий. Формально всем им со временем (по мере ослабления влияния Великобритании) была предоставлена формальная независимость, а на смену империи пришло т. н. Содружество наций. Создано оно было еще в XIX веке, но по мере роста национально-освободительного движения Лондон делал его все более и более мягким, символическим, ни на что, казалось бы, не претендующим. Между тем в Содружество наций входит 54 государства, его штаб-квартира неизменно располагается в Лондоне, а главой сообщества является, конечно, королева Елизавета II, председателем — одиозный британский премьер Борис Джонсон.

На первый взгляд, Содружество не имеет никаких рычагов для оказания политического влияния на положение в странах-членах, среди которых такие небезразличные для внешней политики РФ государства, как Кипр, Мозамбик, Намибия, Сейшелы, Шри-Ланка, Индия, Танзания и ЮАР. Все перечисленные страны или их борющиеся против колониализма народы были важными партнерами СССР и остаются значимыми партнерами сегодняшней России. Думаю, не стоит доказывать, что английское влияние (в союзе с США) в этих странах прямо противостоит нашему. К сожалению, в связи с резким ослаблением внешнеполитической активности нашей страны после 1991 года политическое влияние англосаксов в большинстве перечисленных государств достигло максимума.

И хотя на Западе в один голос утверждают, что Содружество — скорее культурный, нежели экономический феномен, трезвый анализ убеждает в том, что это не так. Генсек Содружества, баронесса Патрисия Скотланд, гражданка Британии, рожденная в крохотной Доминике, откровенно заявила недавно, что «содружество потрясающе эффективно знакомит людей друг с другом. Оно поддерживает профессиональные связи между юристами, журналистами, парламентариями, судьями и преподавателями университетов, являясь организацией «мягкой силы», которая основана на общем языке, английском, и на общих культурных связях между странами».

«Благодаря английскому эти страны разделяют общее чувство юмора, — острит, в свою очередь, английский ученый Сью Онслоу. — А общее чувство юмора сильно сближает».

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В общем, речь идет о мощном инструменте согласования действий элит, экономическом лоббизме и приведении в действие тайных пружин мировой политики — конечно, в интересах Запада. В государствах Содружества живет треть населения мира, 2,4 миллиарда человек. Большое число стран-членов сообщества, привязанного невидимыми нитями к инструментам британской политики, небольшие островные государства. Площадка Содружества — возможность для их лидеров иметь доступ к главам более крупных государств, к капитанам сильных мировых экономик.

«Где еще премьер-министр Тувалу, страны в Тихом океане с населением чуть больше 11 тысяч человек, может поговорить один на один с премьером Канады, входящей в Большую семерку самых экономически развитых государств?» — цинично намекает Онслоу.

В общем, за возможность «поручкаться» с уважаемым человеком иные главы маленьких стран платят суверенитетом. Да и немалых стран тоже. Где логика в подчинении 63-миллионной Танзании с ее самобытной культурой и традициями британской короне, пусть и номинально?! Формальное признание главой различных суверенных государств именно британской королевы, этого божьего одуванчика империализма, имеет очень важное психологическое значение, десятилетиями влияет на менталитет жителей стран — членов Содружества в понятном всем направлении.

До недавнего времени в числе таких равнодушных к своему суверенитету стран был и Барбадос. Этот карибский остров с населением 279 тысяч человек никогда не был на первых полосах мировой прессы. Безопасное тропическое государство с упором на туризм и беспечным местным населением. И вдруг — бомба! Парламент карибского острова фактически объявил королеву Елизавету на своей территории низложенной. Барбадос превращается в парламентскую республику, которая обеими палатами парламента изберет президента, а британская монаршая особа теперь — никто.

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Все было обставлено торжественно.

«Мы уверены в себе и несем полную ответственность за то, кто мы есть, и за то, что мы делаем, — подчеркнула премьер-министр страны Мия Мотли. — Решение поддержали и оппозиционные партии. Со стороны может показаться, что изменения эти не носят принципиального характера. Никто не кричит «Всех аристократов — на фонарь!» и «Долой британскую монархию!». Просто избавились от отжившего рудимента. Да и королевский двор отреагировал на вызов с подчеркнутым равнодушием — мол, это дело народа Барбадоса».

Но за непроницаемым выражением лиц английских аристократов трудно скрыть крайнее раздражение и даже панику.

«Пришло время оставить позади наше колониальное прошлое. Жители Барбадоса хотят главу государства-барбадосца… Барбадос сделает следующий логический шаг на пути к полному суверенитету и станет республикой», — так вещала генерал-губернатор Сандра Мэйсон, которая станет первым президентом острова.

А назначала Мэйсон как раз королева. Так что Лондон кинули все.

Все объясняется, на мой взгляд, тремя факторами. Во-первых, население острова в очень большой степени состоит из потомков африканцев, которые всегда были неравнодушны к антиколониальной борьбе народов. Отсюда и симпатии к политике Кубы, хотя и весьма умеренные. Роль Великобритании в становлении неоколониализма в ХХI веке, где надсмотрщика с дубинкой заменили могущественные транснациональные корпорации, очевидна. А самосознание даже самых малых народов растет, пример тому, скажем, Гренландия; и хотя неоимпериалистами сделано все, чтобы барбадосцы только танцевали и курили запрещенные в России вещества, менталитет островитян уже не приемлет даже символической власти британской короны.

Во-вторых, пандемия со всей очевидностью показала, что крупным государствам Запада есть дело только до самих себя. Конечно, определенные гуманитарные программы работали и в отношении Барбадоса, но презрение к судьбе небольших народов, потомков африканских рабов во многих «подведомственных» ей странах англосакская элита скрыть не сумела — да и не сильно старалась. Когда началась пандемия коронавируса, турпоток на Барбадос снизился на 55,5%, поэтому неудивительно, что число занятых в туротрасли на острове сократилось почти на 11%.

В этой ситуации сложившимся порядком вещей недовольны и сами люди, и местная элита, осознавшая необходимость предложить гражданам хотя бы символические перемены и новые решения. Наконец, в-третьих, на сознание жителей острова в последние 12 лет оказывает большое влияние существование альянса АЛБА — ведомой Кубой и Венесуэлой группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Идеология альянса — независимое от США и Запада развитие и помощь малообеспеченному населению своих стран, взаимопомощь и ценности солидарности. В состав ненавистного Вашингтону и Лондону альянса входят многие соседи Барбадоса по Карибскому морю — Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис. Не испугались, хотя и малыши.

Вот и Барбадос постепенно перестает бояться. Во всяком случае, «баба-яга» из Лондона ему уже не страшна. Остается пожелать народу маленькой карибской страны без страха и колебаний двигаться дальше по пути полной самостоятельности, а другим странам, закованным в золотые цепи Содружества, взять с Барбадоса пример!

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