Адвокат Саакашвили представил схему его освобождения из грузинской тюрьмы

Тбилиси, 6 октября. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая сообщил о плане по освобождению политика из тюрьмы.

Юрист раскрыл схему, которая предполагает оказание давления на власти Грузии. По словам защитника, для этих целей планируется использовать общественность. Дела на Саакашвили завели из-за политических мотивов, убежден Басилая. Поэтому его освобождение тоже должно стать политическим вопросом, подчеркнул юрист.

«Все-таки Миша Саакашвили — создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются», — сказал адвокат.

Ранее политолог Николай Стариков прокомментировал арест экс-президента Грузии. По словам эксперта, Саакашвили знал о своей судьбе после возвращения на родину и понимал, что его в итоге освободят.

На данный момент политик объявил в тюрьме голодовку, передает Национальная Служба Новостей. Бывший глава государства заявил о готовности жертвовать собой ради грузинского народа.