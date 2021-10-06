Украина провела военные учения у границ Крыма

Киев, 6 октября. Украинские военнослужащие тренировались наносить ракетные удары во время учений на границе с Крымом, сообщил пресс-центр объединенных сил ВС Украины.

К маневрам привлекли расчетов украинских тактических ракетных комплексов «Точка-У», несущих боевое дежурство на границе с Крымским полуостровом. Военнослужащие по сигналу приступили к совершению марша, затем заняли огневые позиции и начали отработку точного наведения на цели.

«Тренировка по нанесению условных ракетных ударов проходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области в условиях, максимально приближенных к боевым», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила о завершении активной фазы совместных учений России и Монголии «Селенга». Маневры подошли к концу на монгольском полигоне Дойтын Ам.