Королевские эксперты обнаружили несостыковки в биографии Меган Маркл

Лондон, 6 октября. Эксперты королевской семьи не раз обвиняли герцогиню Меган Маркл в сокрытии некоторых фактов из ее биографии. Один из биографов неожиданно представил еще один, пишет Marie Claire.

Во время интервью Опре Уинфри герцогиня несколько раз пыталась убедить общественность в том, что она не знала, что ждет ее после замужества с принцем Гарри.

Актриса уверяла, что совершенно ничего не знала о Виндзорах до знакомства с принцем Гарри. При этом один из популярных королевских биографов, Эндрю Мортон, рассказывал, что 16-летняя Меган вместе со школьными друзьями плакала, когда умерла принцесса Диана.

Мортон, работавший над книгой «Меган: принцесса Голливуда», писал, что спустя несколько дней после автокатастрофы Меган и ее подруга Сьюзи Аркадани пересматривали видео со свадьбы принца Чарльза и Дианы Спенсер, которая состоялась в 1981 году.

Биограф отметил, что больше всего слез пролилось в тот самый момент, когда камеры показали гроб принцессы, где среди белых цветов лежал конверт, на котором было выведено «Маме». Это была последняя записка принца Гарри маме, которой не стало.

Именно поэтому стоит полагать, что Маркл осознанно утаила информацию о том, что знала, кто такие Виндзоры. Более того — искренне переживала за горе их семьи.

Были и другие несостыковки. Многие помнят о снимке девушки, сделанном на фоне Букингемского дворца во время ее визита в Лондон в школьные годы. А во взрослом возрасте она была замечена за чтением прессы, сообщающей о жизни королевской семьи, с которой она в будущем породнится.

Маркл уверяла всех, что не знает правил королевского этикета. Искусству реверанса, по словам девушки, ее обучила Сара Фергюсон непосредственно перед знакомством с ее величеством.

При этом у дворцовых служащих по этому поводу совершенно другие данные. После официального подтверждения романа принца и актрисы к ней были представлены специальные консультанты, которые учили ее всему, что необходимо знать, являясь членом БКС.

Ранее сообщалось, что принц Гарри разоблачит расиста в своей книге.