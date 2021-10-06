Эфир: Кто и как наживается на мусоре в России и можно ли ликвидировать все свалки

В среду, 6 октября, с 10:00 в медиацентре «Патриот» обсуждают проблемы экологии и свалки в российских городах.

Всемирный день охраны мест обитаний, который во всем мире отмечают 6 октября, был учрежден для того, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Накануне президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал убрать все открытые свалки в черте российских городов в ближайшие годы.

На каком этапе сейчас мусорная реформа в России? Как правильно перерабатывать мусор: надо ли опираться на опыт европейских соседей или искать свои пути решения проблемы? Почему недобросовестные граждане и предприниматели до сих пор безнаказанно выбрасывают мусор в лесах и полях? Кто и как наживается на мусоре в России? Поможет ли спасти природу запрет на пакеты и пластиковую упаковку? Как в России охраняются места обитания дикой флоры и фауны?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает заместитель председателя совета Всероссийского общества охраны природы по Ленинградской области и Санкт-Петербурга Наталья Калягина.