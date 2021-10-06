Стоимость газа в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров

Москва, 6 октября. Цена фьючерсов на газ в начале торгового дня достигла нового исторического максимума, преодолев 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость газа растет в связи с дефицитом поставок. При этом «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по контрактам с европейскими покупателями. В то же время страны Европы не могут в полном объеме рассчитывать на импорт сжиженного природного газа (СПГ), так как основная часть поставок уходит на азиатский рынок, где покупатели готовы платить за топливо больше.

Газовые котировки уже несколько недель устанавливают рекорд за рекордом. Сложившаяся ситуация, по словам экспертов, имеет все признаки кризиса. Некоторые европейские предприятия вынуждены были объявить о банкротстве в связи с высокими ценами на голубое топливо. Дорогой газ влияет не только на энергетические предприятия, но и на сферу продовольствия, так как серьезно увеличивает стоимость удобрений.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что к «истерике» на топливных рынках Европы привели спекуляции на теме климата. Российский лидер подчеркнул, что переход в сторону декарбонизации экономики должен быть плавным.