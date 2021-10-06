Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 09:55
09:51
Шоу-бизнес
Блогер Зинатуллина столкнулась с депрессией после свадьбы с Моргенштерном
09:50
Общество
В ВОЗ сообщили о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 9% за неделю
09:47
Общество
Пермского стрелка готовят к переводу в обычную палату
09:46
Общество
Самарцам расскажут об убийстве Блока
09:45
Общество
Онищенко заступился за врачей, арестованных из-за смерти недоношенного младенца
09:45
Общество
Новый рекорд атмосферного давления зафиксирован в Москве 6 октября
09:45
Общество
Портал Eat This! Not That! перечислил вещи, которые нельзя делать после 60 лет
09:44
Экономика
Почему слишком высокие цены на газ и нефть — это плохо для России
09:43
Политика
Адвокат Саакашвили представил схему его освобождения из грузинской тюрьмы
09:41
Армия
Украина провела военные учения у границ Крыма
Все новости

Стоимость газа в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров
Экономика
Стоимость газа в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 6 октября. Цена фьючерсов на газ в начале торгового дня достигла нового исторического максимума, преодолев 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость газа растет в связи с дефицитом поставок. При этом «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по контрактам с европейскими покупателями. В то же время страны Европы не могут в полном объеме рассчитывать на импорт сжиженного природного газа (СПГ), так как основная часть поставок уходит на азиатский рынок, где покупатели готовы платить за топливо больше.

Газовые котировки уже несколько недель устанавливают рекорд за рекордом. Сложившаяся ситуация, по словам экспертов, имеет все признаки кризиса. Некоторые европейские предприятия вынуждены были объявить о банкротстве в связи с высокими ценами на голубое топливо. Дорогой газ влияет не только на энергетические предприятия, но и на сферу продовольствия, так как серьезно увеличивает стоимость удобрений.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что к «истерике» на топливных рынках Европы привели спекуляции на теме климата. Российский лидер подчеркнул, что переход в сторону декарбонизации экономики должен быть плавным.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Стоимость газа в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров
газ европа торги энергетический кризис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru