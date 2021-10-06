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Карпович и Прилучный избегали друг друга на премьере второго сезона «В клетке»

  /   Обновлено: 06 октября 2021 09:30
Шоу-бизнес
Карпович и Прилучный избегали друг друга на премьере второго сезона «В клетке»
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / bugevuge / m1r0slava_karpovich

Москва, 6 октября. Актеры Мирослава Карпович и Павел Прилучный вместе появились на премьере второго сезона сериала «В клетке». Но весь вечер влюбленные держались друг от друга подальше.

После расставания с Агатой Муцениеце Прилучного все чаще стали замечать в компании звезды сериала «Папины дочки». Тогда заподозрили, что Карпович стала виновницей развода звезд сериала «Закрытая школа». Чтобы избежать хейта, Прилучный и Карпович предпочли не афишировать свои отношения.

Артисты тщательно скрывают свой роман. Поэтому даже на светских мероприятиях если и оказываются в одном месте, стараются избегать друг друга.

На премьерном показе «В клетке — 2» сценарий повторился. Влюбленные вместо того, чтобы сделать пару совместных снимков, разбежались по разным углам. Прилучный и Карпович, видимо, нервничали из-за пристального внимания публики, поэтому решили позировать перед камерами порознь, пишет «СтарХит».

Прилучный и Муцениеце расстались со скандалом. Актриса обвинила экс-супруга в побоях и пристрастии к алкоголю. Прилучный никак не комментировал разрыв отношений. Спустя некоторое время разгневанные актеры нашли силы поменять друг к другу отношение. Бывшие супруги смогли наладить контакт после расставания.

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