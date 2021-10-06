Чтобы волосы были густыми, блестящими и сильными, они требуют ухода и внимания. Но уход за ними должен быть не только внешним. Шампуни и бальзамы, конечно, помогают поддерживать их красивыми, но еще более важно наличие в рационе питательных веществ, необходимых для здоровья прядей.

Какие именно нутриенты нужно включать в рацион, чтобы предупредить ломкость и выпадение волос? Каковы причины ухудшения состояния и их внешнего вида? Существуют ли эффективные витамины для волос, стоит ли их использовать и как выбрать?

На эти вопросы журналисту ФАН ответила врач-биохимик, врач клинической лабораторной диагностики, нутрициолог Анна Волкова.

Из личного архива Анны Волковой /

Выпадают волосы — не хватает витаминов?

Здоровье волос во многом зависит от общего состояния организма и сбалансированности повседневного рациона. И часто причины их выпадения кроются в нарушении питания, ограничении важных питательных веществ.

Строгие диеты, исключение из рациона целых групп продуктов, в особенности, белковых, «перекос» питания в сторону фастфуда и переработанной пищи неизменно отражаются на внешнем виде волос. Она страдает в первую очередь, так как для поддержания скорости роста волосков, полноценного питания волосяных фолликул организму нужен целый комплекс веществ.

«В рационе должно присутствовать достаточное количество витаминов А и С, Е, группы В, ― комментирует врач-биохимик, нутрициолог Анна Волкова. — Также важны микроэлементы, среди них йод, железо, цинк. Но если волосы выпадают, важно исключить другие причины этой проблемы, в частности, анемию. Следует проверить, хватает ли в организме железа, фолиевой кислоты и витаминов В12. Другая возможная причина ― нарушение работы щитовидной железы. Потребуется пройти обследование и обратить внимание на йод в вашем рационе».

Так как причиной выпадения волос могут быть системные нарушения, необходимо обратиться к врачу-терапевту или эндокринологу и пройти обследование. В случае, если анемия и проблемы с щитовидной железой не будут выявлены, следует скорректировать рацион и обогатить его витаминами для укрепления волос.

Федеральное агентство новостей /

Что нужно есть для здоровья волос

По словам Анны Волковой, ежедневно необходимо употреблять достаточное количество белка, а также включать в рацион овощи и фрукты. Главное правило сбалансированного рациона — разнообразие. В меню следует включать самые разные питательные продукты, среди которых мясо и птица, субпродукты, злаки и крупы.

Не менее важны правильные масла, зелень, овощи, ягоды и фрукты. А вот «пустых продуктов» без богатого нутриентного состава следует избегать. Фастфуд и продукты глубокой переработки (например, хлопья, сладости, готовые соусы и супы, продукты с содержанием маргарина) не принесут организму никакой пользы.

Самые ценные вещества для здоровья прядей содержатся в доступных, простых, непереработанных продуктах.

Витамин А

В нем нуждаются все клетки организма, а пряди ― особенно. Вещество помогает кожным железам вырабатывать «жировую смазку» — кожное сало, которое увлажняет кожу головы и позволяет сохранять локоны здоровыми.

Если в рационе не хватает источников этого нутриента, может наблюдаться повышенная потеря волос, тогда как для компенсации дефицита достаточно включать в рацион богатые бета-каротином продукты. Среди них ― растительные источники, например, морковь, тыква, шпинат. Но чемпионы по содержанию нутриента — продукты животного происхождения: яйца, молоко, натуральный йогурт.

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Витамин В

Это целая группа ценных для организма веществ, которые исключительно важны для роста и здоровья прядей.

В1. Нормализует работу сальных желез головы, защищает от избыточной жирности (себореи) и помогает волоскам расти быстрее.

В2. Необходим для здорового кровообращения, нормализации снабжения волосяных луковиц питательными веществами и кислородом. Один из признаков недостатка этого нутриента в рационе ― изменение качества и вида волосков: у корней они становятся неопрятно жирными, а вот их кончики выглядят сухими.

В3. Также важен для профилактики выпадения волосков и помогает поддерживать их корни увлажненными.

В6. Защищает от сухости кожи головы, возникновения зуда и дискомфорта, необходим для защиты от перхоти, которая, как правило, становится следствием избыточного ухода за шевелюрой на фоне недостаточности питания.

В7. Одно из немногих важных веществ, которое наш организм умеет вырабатывать самостоятельно, однако и получать его с пищей тоже нужно. Биотин — витамин для волос, который предупреждает их сухость, выпадение и замедление роста.

В8. Вещество защищает от раннего появления седины, поэтому включать его в рацион следует регулярно. Оно не только поддерживает натуральный цвет локонов, но и сохраняет их здоровую, плотную структуру.

В12. Заботится о поддержании здоровой структуры волосков и улучшает их вид.

Дефицит этих нутриентов, несмотря на их разнообразие, встречается редко. Причина в том, что они содержатся во многих доступных продуктах, и даже при соблюдении диеты организм может получать их в достаточном количестве. В здоровой концентрации витамин B для волос содержится в:

крупах;

орехах;

мясе и рыбе;

морепродуктах;

темной листовой зелени.

Высокий риск дефицита создается при отказе от продуктов животного происхождения и жестких ограничениях в еде, например, если на фоне диеты отказаться от круп, исключить из меню каши, хлеб из муки грубого помола и другие источники злаков.

Витамин С

Этот нутриент выполняет множество функций в организме. Он снижает выраженность окислительного стресса и подавляет активность свободных радикалов, которые могут приводить к повреждению волосяных луковиц, блокировать рост волосков и вызывать их преждевременное старение. Также вещество участвует в синтезе белка коллагена, составляющего важную часть структуры волосков, и помогает телу усваивать железо ― другой ценный нутриент, без которого невозможен здоровый рост прядей.

Дефицит вероятен у людей, которые избегают употребления свежих овощей и фруктов и заменяют полезные, здоровые перекусы цельными продуктами на фастфуд. Главные источники нутриента — растительные продукты, особенно богаты им болгарский перец, черная смородина, шиповник. Содержится он также в цитрусовых, клубнике, красной смородине, малине. Даже зимой получать нутриент можно в достаточном объеме, если регулярно употреблять квашеную капусту: среди зимних продуктов она является чемпионом по содержанию аскорбиновой кислоты.

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Витамин Е

Этот витамин также способен останавливать окислительный стресс и качественно влиять на структуру волосков.

«Было проведено исследование, которое доказало, что прием 100 мг витамина Е в правильной форме (в виде токоферолов и токотриенолов) останавливает алопецию», ― отмечает врач-биохимик, нутрициолог Анна Волкова.

Кроме того, вещество способствует ускоренному росту волосков, их обновлению, что также подтверждено научными данными. Витамин Е для волос содержится в жирных продуктах: авокадо, миндале, в небольшом количестве он есть в шпинате. Но чемпионами по его содержанию считаются семечки подсолнечника и нерафинированное подсолнечное масло.

Железо

Минерал участвует в обеспечении клеток кислородом, а его недостаток провоцирует анемию — состояние, при котором ощущается слабость, наблюдаются сухость кожи и ломкость ногтей. Один из типичных признаков анемии ― выпадение волос, их сухость и безжизненность. Справиться с анемией без помощи врача невозможно, а вот не допустить ее развития позволяет рацион, богатый железом. Главные источники минерала — животные продукты, он также содержится в красном мясе, говяжьей печени, морепродукта, яйцах.

Факт. Вопреки распространенному мнению, зеленые яблоки и гречка — не лучшие источники железа. Во-первых, минерала в них значительно меньше, чем в мясе и печени. А во-вторых, усваивается нутриент из мяса куда лучше, чем из растительных продуктов.

Цинк

Значение этого минерала заключается в восстановлении тканей волосков и контроле работы сальных желез. Дефицит цинка нередко проявляется стремительным выпадением волос, а восстановление его уровня уменьшает выраженность этого процесса. Поэтому в рационе нужно найти место источникам цинка: морепродуктам, говядине, орехам, чечевице и шпинату.

pixabay.com / piviso

Как выбрать состав витаминов для волос

«Для здоровья и красоты прически прежде всего необходимо следить за рационом, ― уточняет врач-биохимик, нутрициолог Анна Волкова. — Но если ваши волосы выпадают, при этом анемии и проблем с щитовидной железой нет, белок у вас в норме, тогда нужно принимать дополнительно витамины для волос. Местное применение средств тоже даст эффект».

Лучшие витамины для волос для женщин

Аптечные препараты можно использовать курсом ― употреблять внутрь и наносить местно. При выборе таблетизированных средств эксперт рекомендует обратить внимание на форму веществ в составе. В особенности это касается витамина Е: его следует употреблять в виде смеси токоферолов и токотриентов. Группа В также должна быть в виде активных форм. Важно, чтобы комплекс включал и микроэлементы.

Для местного применения можно использовать витамины для волос в ампулах в виде сывороток. В их составе должны присутствовать ниацинамид, другие витамины группы В, а также пептиды. Такая комбинация обеспечит усиленное питание волосяных луковиц, укрепит волоски, предупредит их выпадение и ускорит рост.

Витамины для волос для мужчин

«Различий между препаратами для мужчин и женщин нет, — отмечает нутрициолог Анна Волкова. ― Но причины потери волос могут быть разными. Как правило, одними лишь витаминами решить этот вопрос не получается. Нужно правильно питаться и восполнять дефициты, что необходимо и мужчинам, и женщинам».

Рейтинг витаминов для волос

С помощью эксперта мы составили рейтинг эффективных средств, которые помогут при дефиците нутриентов в рационе и связанным с ним выпадением волос. Однако перед использованием любого комплекса стоит проконсультироваться со специалистом — врачом-терапевтом или эндокринологом.

Если проблема не связана с дефицитом питательных веществ в рационе, а является внешним проявлением заболевания (анемии или проблем с щитовидной железой), переизбыток нутриентов из витаминных комплексов может оказать негативное влияние на организм.

Doctor's Best, Токотриенолы

PrtSc Яндекс.Маркет /

Комплекс включает полный спектр витаминов группы Е в виде активных форм. Изготовленный из красного пальмового масла, он эффективно усваивается и повышает уровень токотриенолов в крови, головном мозге, коже. В одной упаковке 60 капсул, которых хватит на 30 дней приема.

По отзывам покупателей, препарат эффективный, способствует улучшению состояния кожи и волос, капсулы небольшие, глотать их удобно. К недостаткам относят лишь стоимость ― покупать средство дороговато.

Средняя цена ― 1227 рублей.

Life Extension, суперабсорбируемые токотриенолы

PrtSc Яндекс.Маркет /

Еще один вариант хорошо усваиваемого витамина Е в активной форме. Препарат содержит токотриенолы, которые, по заявлению производителя, эффективно всасываются благодаря специфической химической структуре и оказывают мощное актиоксидантное действие на организм. В упаковке 60 капсул, ее хватит на месячный курс приема.

Покупатели отмечают, что комплекс рабочий, и это проверено анализами через два месяца использования. И если принимать его по рекомендации врача, через некоторое время кожа становится ощутимо лучше, состояние волос также улучшается. Недостаток ― высокая стоимость средства.

Средняя цена ― 1700 рублей.

Country Life, Maxi-Hair

PrtSc Яндекс.Маркет /

Комплекс, богатый биотином, активными формами витаминов В и Е, с содержанием аскорбиновой кислоты, ретинола, а также микроэлементов. Содержание питательных веществ подобрано в оптимальной концентрации для активизации роста, укрепления волосков, их выраженного питания и улучшения состояния.

По отзывам, средство помогает остановить выпадение волос и ускоряет их рост. В упаковке 90 таблеток, что достаточно на курс продолжительностью 1,5 месяца.

Средняя цена ― 1462 рублей.

Perfectil, Tricologic

PrtSc Яндекс.Маркет /

Комплекс от британского производителя включает морской коллаген, аминокислоты и содержит 28 активных компонентов, предупреждающих выпадение волосков. Витамины для волос Перфектил Трихолоджик активируют их рост благодаря улучшению кровообращения и (по утверждению производителя) пробуждают спящие волосяные фолликулы, что увеличивает объем и плотность прически.

По отзывам, эффект средства наблюдается через два месяца после начала приема. Девушки отмечают улучшение состояния не только локонов, но и ногтей.

Средняя цена ― 1067 рублей.

Solgar, кожа, ногти и волосы

PrtSc Яндекс.Маркет /

Среди популярных витаминов для волос на АйХерб ― комплексы Солгар, которые включают минеральные вещества и аминокислоты. Препарат содержит медь и цинк в активных, доступных для организма формах, кремний, полученный из порошка красных водорослей, аминокислоты L-пролин и L-лизин, необходимые для поддержания здорового уровня коллагена.

Несмотря на богатый состав, витаминов в нем, кроме аскорбиновой кислоты, нет. Принимать их придется отдельно. В упаковке 60 таблеток на месячный курс приема.

Средняя цена ― 846 рублей.

Алерана, витаминно-минеральный комплекс

PrtSc Яндекс.Маркет /

Препарат предназначен для усиления роста волосков и их защиты от выпадения. Производитель предусмотрел две формулы витаминов для волос Алерана — дневную и ночную, каждая содержит свою дозировку питательных веществ. Как заверяет производитель, средство обеспечивает волосяные фолликулы необходимыми веществами, способствует появлению здорового блеска прядей.

По мнению эксперта Анны Волковой, состав содержит низкие дозировки питательных веществ. Мнения же покупателей разделились: одни отмечают, что средство работает, волосы выпадают заметно меньше, другие ― не наблюдают никаких изменений.

Средняя цена ― 705 рублей.

Пантовигар, витаминный комплекс

PrtSc Яндекс.Маркет /

Состав предназначен для коррекции потери волос по негормональным причинам. Помогает улучшить структуру волосков, поврежденных химическим воздействием или вследствие избытка ультрафиолета. Производитель рекомендует принимать витамины для волос Пантовигар курсом до полугода.

По словам эксперта Анны Волковой, состав комплекса довольно скудный, однако покупатели отмечают, что он работает. Первые результаты наблюдаются через три месяца после начала использования.

Средняя цена ― 1734 рубля.

Ревалид-Тева

PrtSc Яндекс.Маркет /

Комплекс включает аминокислоты и другие нутриенты, предназначен для компенсации их дефицита в рационе. Как заверяет производитель, улучшает структуру и вид волосков, предупреждает их ломкость, улучшает питание волосяных луковиц.

Эксперт ФАН отмечает, что и этот комплекс не богат, однако в отзывах пользователи пишут, что при длительном приеме от трех месяцев наблюдают позитивные изменения в состоянии прически. Волоски меньше выпадают, наблюдается их рост.

Средняя цена ― 1170 рублей.

Мерц Классик специальное драже

PrtSc Яндекс.Маркет /

Недорогие витамины для волос включают спектр из 13 питательных веществ, рассчитанный на месяц приема. Комплекс содержит аскорбиновую кислоту, ретинол, витамины группы В и минеральные вещества. Производитель рекомендует применять его по рекомендации врача в качестве дополнительного источника питательных нутриентов для улучшения состояния прядей, ногтей и кожи.

В отзывах пользователи указывают, что по стоимости это наиболее выгодное средство среди представленных на рынке. А после курсового приема заметно уменьшение ломкости и выпадения волосков. Упаковка удобная, однако, найти препарат проблематично ― в аптеках он бывает не всегда.

Средняя цена ― 843 рубля.