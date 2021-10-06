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Как россиянам остаться психически здоровыми и где можно лечить психику бесплатно
Общество
Как россиянам остаться психически здоровыми и где можно лечить психику бесплатно
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Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал проект «Навигаторы детства» от Российского движения школьников, с подачи которого в каждой российской школе может появиться советник директора по воспитанию, психолог.

Куда, как и при каких обстоятельствах подросток может обратиться за помощью? Для подростков есть бесплатная поддержка психологов, но как быть родителям, как им позаботиться о себе? Действительно ли молодые семьи могут получить бесплатные консультации психологов и медиаторов и что вообще такое служба медиации? Как психологам удается справиться с трудными подростками? Осень — пора хандры, как можно поддержать себя? Что значит для человека «позаботиться о себе»?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответят:

  • Анна Кузьменко, практикующий психолог, гештальт-терапевт;
  • Павел Горюнов, директор Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»;
  • Михаил Бриль, руководитель Центра урегулирования конфликтов.

Пресс-конференция состоится в среду, 6 октября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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