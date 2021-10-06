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БПЛА — не панацея: Украина вводит «Байрактары» в бои в Донбассе
Весь мир
БПЛА — не панацея: Украина вводит «Байрактары» в бои в Донбассе
Пресс-служба президента Украины  / 

Еще в 2018 году президент Украины Петр Порошенко во время своего официального визита в Турцию подписал договор о поставке в ВСУ трех постов управления и шести беспилотных разведывательно-ударных летательных аппаратов Bayraktar TB2, которые спустя некоторое время были переданы украинским специалистам. Тогда же сообщалось, что 75 украинских военнослужащих прошли обучение в турецком центре подготовки операторов БПЛА, получив соответствующие сертификаты.

Изначально предполагалось, что часть беспилотников будут поставлены Турцией, а в дальнейшем Украина наладит собственное лицензионное производство, однако до настоящего времени с производством что-то никак не ладится. Ряд экспертов полагает, что оценка турецкими представителями украинского производственного потенциала и уровня компетенции работников не позволила сертифицировать мощности, которые предполагалось задействовать для лицензионной сборки. Впрочем, Киев не раскрывает и не комментирует положение дел вокруг производства БПЛА и при этом заявляет о продолжении закупок Bayraktar TB2 у Анкары. 

Так, в состав ВМСУ был передан комплект, включающий в себя пункт управления и два летательных аппарата. По мнению украинских военных, наличие этих машин в боевом строю военно-морских сил позволит существенно расширить возможности морской разведки по освещению текущей надводной обстановки. 

«Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, получим возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами», — официально заявили в Минобороны Украины.

Дальше — больше. Недавно официальные лица Украины заявили о подписании контракта на поставку еще 24 летательных аппаратов и четырех пунктов управления, а совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил о строительстве учебно-испытательного центра, который будет производить обслуживание БПЛА Bayraktar TB2.

«Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас. Это большой реальный шаг вперед. Я очень благодарен президенту Турции [Реджепу Тайипу] Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», — заявил Зеленский.

Здесь позволю себе некоторое отступление, ибо я не могу понять: как закладка учебного центра беспилотной авиации влияет на независимость Украины? Обеспечение суверенитета и независимости — дело комплексное и многогранное, включающее в себя всю систему вооруженных и правоохранительных сил, весь внешне- и внутриполитический блок, всю экономику государства и частного сектора. Но никак не обслуживание пары десятков беспилотников. Впрочем, президенту Украины виднее. Играть словами ему не впервой. 

И вот турецкие машины спустя три года после подписания договора на поставку наконец занялись своим делом — начали осуществлять разведывательные полеты вдоль линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Базируясь на аэродроме Кульбакино, что в Николаевской области, разведывательно-ударные БПЛА летают пока еще над подконтрольной Украине территории Донбасса, однако защитники народных республик прекрасно осознают, что рано или поздно украинские военные попробуют Bayraktar в реальном деле. Тем более, что с недавних пор силам ВСУ, стоящим у границ ДНР и ЛНР, приказом высшего военного руководства фактически развязаны руки — отныне они имеют «право» использовать против жителей Донбасса всю имеющуюся в их руках номенклатуру вооружения.

Bayraktar TB2 способен нести противотанковые ракеты, планирующие высокоточные боеприпасы, управляемые и неуправляемые бомбы. Свою боевую эффективность он продемонстрировал во время конфликта в Карабахе в 2020 году, однако, по мнению военных специалистов, она была обусловлена отсутствием комплексной противовоздушной обороны, которую в необходимом виде не смогли выстроить защитники Нагорного Карабаха. В то же время, когда это удавалось сделать, Bayraktar утрачивал все преимущества и поражался даже самыми устаревшими зенитно-ракетными системами, какие только могли выставить бойцы армии Арцаха. 

Об этом могли бы рассказать и сами турки, которые в небе над сирийским Идлибом потеряли не один свой Bayraktar, когда к их обнаружению и уничтожению подключались современные средства ПВО, используемые Сирийской Арабской Армией. Но турки молчат. 

Я к тому, что Bayraktar TB2 — не панацея, и делать из него средство «поддержки суверенитета и независимости Украины» вряд ли имеет смысл. В 2014 году Украина в боях с собственным народом потеряла практически всю свою ударную авиацию, которая легла на землю во время жестоких сражений в Донбассе. А ведь боевой самолет — это куда более значимое в боевом отношении средство, чем БПЛА. И куда более защищенное. Однако имеем то, что имеем: вместо восстановления боевой авиации (значимость которой с развитием БПЛА никуда не ушла) руководство Украины радуется ее эрзац-заменителю, боевая эффективность которого стоит под огромным вопросом. Тем более, что защитники Донбасса уже доказали, что воевать с «небом» они умеют. И при надобности — смогут повторить. 

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Все новости / Весь мир / БПЛА — не панацея: Украина вводит «Байрактары» в бои в Донбассе
донбасс украина bayraktar суконкин@эксперт
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