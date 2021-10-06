Политолог Родионов: Из-за AUKUS Австралия может получить доступ к ядерному оружию

Партнерский военный союз AUKUS дает Австралии доступ к технологиям, которые приближают ее к разработке собственного ядерного оружия. Об этом ФАН рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Угроза от AUKUS

Создание партнерства AUKUS не создаст рисков для Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), пересечения с документом нет. Об этом заявил исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации ДВЗЯИ (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд.

«Как я понимаю, речь о том, что Австралия получит атомные подлодки, а не подлодки, оснащенные ядерным оружием, это совсем другое дело. Что касается ОДВЗЯИ и ДВЗЯИ как договора, запрещающего все ядерные взрывы, никакого пересечения здесь нет», — сказал Флойд РИА Новости.

Удержать мир от войны

Как отметил Дмитрий Родионов, Флойд прав с чисто формальной точки зрения. Появление у кого-то на вооружении подлодок на ядерной тяге не означает появления атомного оружия, как не означает его появления строительство АЭС и другие примеры мирного использования ядерной энергетики. И строительство атомных подводных лодок (АПЛ) для Австралии не означает нарушения ДВЗЯИ или Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Между прочим, те же «барракуды», которые ранее должна была поставить австралийцам Франция, тоже атомные.

«Но, повторю, правота слов Флойда — с чисто формальной точки зрения. В реальности все действительно будет зависеть от того, какое будет вооружение на этих лодках, а оно может быть как ядерное, так и неядерное. Если речь об обычном вооружении, то тут не придерешься, формально Австралия ядерной державой не становится. Но мы пока точно не знаем, что именно будет им строить Британия, не исключено, что лодки будут предусматривать возможность установки ядерного оружия. Кроме того, страна получает доступ к технологиям, которые приближают ее к разработке собственного ядерного оружия», — пояснил Дмитрий Родионов.

Конечно, скандал с лодками для Австралии во многом раздут (о планах строить свои АПЛ ранее уже заявляла Бразилия, и никто не кричал, что это разрушает ДНЯО или ДВЗЯИ). И раздут именно из-за своей связи с появлением AUKUS как открытого антикитайского военного блока, что многократно усиливает напряженность в регионе. И на фоне того, как США готовятся к возможному силовому противостоянию с КНР, не исключено, что у их союзников может появиться реальное ядерное оружие.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Политолог напомнил, что, к примеру, еще кандидаты в премьеры Японии на полном серьезе обсуждали возможность покупки у Франции АПЛ. Все это пока разговоры, но разговоры опасные. От них до реального разрушения ДВЗЯИ или ДНЯО, по сути, один шаг. В этом плане показателен пример КНДР, которая создала ядерное оружие и просто поставила мир перед фактом. И никакие договоры не смогли этому помешать.

«Так что уже можно говорить о том, что эти соглашения фактически не работают. Если другие страны (сами или при помощи главных потенциальных соперников гипотетической третьей мировой: Китая и США) начнут раскачивать эти соглашения, они в итоге раскачают всю международную систему глобальной безопасности с абсолютно непредсказуемыми последствиями. И виноваты в этом будут те, кто сегодня провоцирует пока еще холодную войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная особенность «холодной» войны в том, что она может обернутся «горячей» в любой момент. И если мы смогли удержать мир от третьей мировой, когда в нем было пять–шесть ядерных держав, то сможем ли мы это сделать, когда их будет 15–20?» — заключил Дмитрий Родионов.

В прошлом месяце США сформировали совместно с Великобританией и Австралией оборонный альянс AUKUS. В рамках работы организации Канберра впервые в истории обзаведется атомным подводным флотом. Новое соглашение с американцами заставило власти Австралии отказаться от ранее достигнутых договоренностей с Францией на поставку дизельных субмарин. Как считают многие политологи, именно Вашингтон стал главным виновником срыва так называемой сделки века между Канберрой и Парижем.