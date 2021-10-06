Военные ЦВО отразили «атаку» беспилотников с помощью ЗРПК «Панцирь-С1» в Сибири

Новосибирск, 6 октября. Военнослужащие отработали задачи по отражению «атаки» группировки дронов условного противника на командный пункт и инфраструктуру, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

К маневрам привлекли расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Тренировки прошли в Новосибирской области, отметили в пресс-службе ЦВО.

Военные получили команду прикрывать наземные объекты от условной атаки ударных беспилотников, а затем отправились в обозначенный район, чтобы развернуть зенитные ракетно-пушечные комплексы. Специалисты в Сибири обнаружили воздушные цели «противника», взяли их на сопровождение и ликвидировали при входе в зону поражения ЗРПК.

Также военнослужащие отработали уничтожение движущейся колонны легкобронированной техники. Для этого они применили 30-мм зенитные автоматы на расстоянии до двух тысяч метров, говорится в сообщении.

Ранее в Восточном военном округе сообщили, что активная фаза масштабный учений России и Монголии «Селенга» подошла к концу. Маневры завершились на монгольском полигоне Дойтын Ам.