Дипломат Лозинский призвал Украину перестать искать врагов и выполнить Минские соглашения

Москва, 6 октября. Украине нужно перестать искать внешних врагов, заявил представитель делегации РФ на Генассамблее ООН Денис Лозинский.

По словам дипломата, Киев должен приступить к выполнению Минских соглашений, оставив непрекращающиеся попытки приписать России «военное вмешательство» в события на юго-востоке Украины. Лозинский добавил, что украинцы до сих пор так и не предоставили доказательств присутствия российских войск на территории Донбасса, ведь их там никогда не было.

«Вместо того, чтобы пытаться преподнести Россию в качестве виновной в нынешнем плачевном положении дел на Украине, Киеву стоило бы заняться решением имеющихся в стране проблем», — говорит дипломат.

Пока же бездействие властей Киева приводит к невосполнимым утратам и бесчисленным страданиям мирного населения, включая детей. Дипломат призвал Киев наладить диалог с властями ЛНР и ДНР.

Ранее Лозинский заявил, что Россия не брала на себя обязательства по сохранению территориальной целостности Украины и «принуждению» ее регионов к отказу от самоопределения. Он назвал «проявлением антироссийской пропаганды» любые обвинения в адрес Москвы, касающиеся Будапештского меморандума 1994 года, пишет НСН.

Как считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, тему российского газопровода «Северный поток — 2», вопросы безопасности Украины и Донбасс нужно связать в «нормандском формате». Он уточнил, что сейчас переговоры ведутся только на уровне советников лидеров.