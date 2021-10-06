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Рубль укрепился к евро на открытии торгов Мосбиржи
Экономика
Рубль укрепился к евро на открытии торгов Мосбиржи
pixabay.com

Москва, 6 октября. Курс доллара вырос по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи. При этом российская валюта укрепилась к евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара в начале торгового дня составляет 72,39 рубля, что на 2 копейки выше, чем на момент завершения предыдущей сессии. Евро потерял 4,5 копейки, его курс составляет 83,94 рубля.

Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть. В то же время денежная единица РФ находится под влиянием общемирового снижения спроса на рисковые активы, что связано в том числе с долговыми проблемами китайской строительной компании China Evergrande.

Помимо этого, на рубль оказывает давление ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в России: власти регионов вынуждены возвращать ряд ограничений на фоне роста заболеваемости. Однако, по словам аналитиков, в целом российская валюта находится в стабильном состоянии.

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