Почему слишком высокие цены на газ и нефть — это плохо для России

В Европе началась деградация спроса на газ — из-за высоких цен производители электроэнергии сокращают потребление. Более того, Франция, Чехия, Испания, Греция и Румыния предложили расследовать, почему цены на газ в Европе сделали резкий скачок, до 1440 долларов США за 1000 кубометров.

Почему высокие цены на газ и другие углеводороды могут повредить экономике России? К чему может привести расследование в Европе — опять обвинят Россию? Почему СПГ не поступает в Европу из США, где цены на газ впятеро ниже? Зачем Россия участвует в мировой программе снижения выбросов углекислого газа — ведь на нашей территории он усваивается растениями в большем объеме, чем вырабатывается промышленностью?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят эксперты и экономисты.

Прямой эфир состоится в среду, 6 октября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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