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Активная фаза маневров ВС РФ и Монголии «Селенга» завершилась на полигоне Дотыйм Ам

  /   Обновлено: 06 октября 2021 09:11
Армия
Активная фаза маневров ВС РФ и Монголии «Селенга» завершилась на полигоне Дотыйм Ам
vk.com  /  Типичный Нижний Новгород /Кирилл Мартынов

Улан-Батор, 6 октября. Активная фаза масштабных совместных российско-монгольских учений «Селенга — 2021» завершилась на полигоне Дотыйм Ам.

В сообщении пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) говорится, что в этом году впервые за ходом тактических военных учений двух стран наблюдали премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также монгольский министр обороны Гурсэдийн Сайханбаяр.

«Также на завершающем этапе присутствовал заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ВС РФ и Монголии выполнили задачи в едином замысле тактических действий, достигнув высокого уровня взаимодействия. Танковые и мотострелковые подразделения, а также артиллерийские расчеты уничтожили превосходящие силы условного противника.

Ранее сообщалось, что российско-алжирские военные учения стартовали на полигоне Тарский в Северной Осетии. В торжественной церемонии их открытия приняли участие представители командования Южного военного округа и Алжирской национальной народной армии. Стоит отметить, что РФ должна держать свою армию в постоянной боевой готовности. Поэтому учения являются необходимым элементом поддержания обороноспособности страны, передает infox.

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