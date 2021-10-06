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Социолог Шугалей прибыл в Кабул и поможет вывезти российских журналистов
Весь мир
Социолог Шугалей прибыл в Кабул и поможет вывезти российских журналистов
Федеральное агентство новостей  / 

Кабул, 6 октября. Российский социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей совершает новую поездку в Афганистан, чтобы открыть представительство ФЗНЦ в Кабуле.

Визит был запланирован некоторое время назад, но откладывался из-за нестабильной работы кабульского аэропорта. По этой же причине страну более месяца не могли покинуть российские журналисты, в том числе специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский, у которого в командировке сильно ухудшилось здоровье.

Мы обратились к Максиму Шугалею перед вылетом в Кабул, чтобы узнать подробности о поездке, но по соображениям безопасности публикуем запись беседы сейчас, когда борт благополучно приземлился.

Редакция ФАН надеется на скорейшее и безопасное возвращение коллег!

Социолог Шугалей прибыл в Кабул и поможет вывезти российских журналистов
Федеральное агентство новостей  / 

Накануне в The Wall Street Journal вышел обширный материал, посвященный Шугалею, в котором журналисты оценили в том числе и исследования, проведенные социологом в Афганистане во время предыдущего визита.

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афганистан шугалей фзнц
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