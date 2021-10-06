Ликвидация свалок и охрана мест обитания как попытка защитить природу

Всемирный день охраны мест обитаний — международный день, отмечаемый 6 октября и призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны на планете Земля. Накануне президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал убрать все открытые свалки в черте российских городов в ближайшие годы.

Как продвигается мусорная реформа в России и почему мы не видим ее результатов? Почему мусор безнаказанно выбрасывают в лесах и полях? Кто и как наживается на мусоре в России? Как поможет природе запрет на пакеты и пластиковую упаковку? Как в России охраняются места обитания дикой флоры и фауны?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит заместитель председателя совета Всероссийского общества охраны природы по Ленинградской области и Санкт-Петербургу Наталья Калягина.

Брифинг Натальи Калягиной состоится в среду, 6 октября, в 10:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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